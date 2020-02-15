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洛阳高校多措并举抵制“舌尖上的浪费” 让节俭在校园蔚然成风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-25 08:06

　　连日来，我市高校深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，开展广泛宣传，积极出台措施，营造浪费可耻、节约为荣的氛围，让勤俭节约在校园蔚然成风。

　　“古有悯农诗，今有‘光盘族’。珍惜粮食，爱惜粮食，是中华民族的传统美德……”为营造“浪费粮食可耻，珍惜粮食光荣”的氛围，使厉行节约、反对浪费成为师生的自觉行为，洛阳师范学院近期开展了“坚守‘粮心’，拒绝浪费，餐餐光盘，你是榜样”主题活动。

　　该校甄选20余条有关节约、爱惜粮食的诗词名句，制成宣传标语张贴在餐厅售饭窗口等醒目位置，还在餐厅推出点餐服务，以及“小份菜”“半份菜”和“一两米饭”称重模式，便于就餐人员按需就餐。此外，该校在餐厅设置文明就餐监督岗，设监督员，提醒师生按需取餐，杜绝浪费；在餐具回收处安排专人监督剩餐情况，奖励“光盘族”，批评教育浪费者。

　　河南科技大学近期也启动了“厉行节约反对浪费”主题活动，一方面大力宣传勤俭节约、反对浪费的健康生活理念；另一方面按照需求准备饭菜，提高饭菜质量，提升“光盘率”。该校还组织餐厅管理人员和学生志愿者在就餐期间加强巡视，制止浪费行为，并在校园媒体平台开展“光盘打卡”活动，引导广大师生养成良好习惯。

　　洛阳理工学院以节约粮食为主题，开展餐厅文化建设，在餐厅制作桌贴、横幅、墙面标语等，通过电子显示屏播放、微信平台推送等方式，倡导师生节约粮食、杜绝餐饮浪费，打造文明节俭的高校食堂文化。同时，该校通过多种形式的互动活动，引导师生参加光盘行动，并在生产各环节加强管理，降低原材料损耗，减少粮食浪费。

　　“我们在最近的主题党日和教职工会议上融入了倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费的教育内容，积极利用线上、线下各种活动弘扬这一中华民族的传统美德，提醒师生增强节约意识。”洛阳职业技术学院有关负责人表示，该校将在新学期的教学和社会实践中开展厉行节约主题活动，教育引导学生养成勤俭节约的好习惯。（记者 孟山 通讯员 丁雯雯 孙亚设）
[ 责任编辑：席倩倩]
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