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洛阳多部门积极行动 抵制“舌尖上的浪费”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-27 08:12

　　强化宣传，出台制度，加大日常监管力度……连日来，我市多部门多措并举，以实际行动坚决制止餐饮浪费行为，营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

　　“餐厨垃圾含有较高的有机物和水分，易滋生细菌，危害人体健康。”洛阳市生态环境局有关负责人介绍。

　　市生态环境局把减少餐厨垃圾作为一项重要宣传内容，纳入近期开展的“厉行节约反对浪费”主题活动中。该局通过微博、微信等新媒体平台，对公众开展形式多样、内容丰富的教育活动，让群众了解节约粮食和减少餐厨垃圾的重大意义。

　　“杜绝餐饮浪费，要从自身做起，树立节约意识。同时，科学搭配膳食结构，让大家吃得更加健康。”市体育局有关负责人表示，近日该局召开专题会议，学习贯彻总书记重要指示精神，并在全市体育系统开展“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”主题活动。

　　为营造良好氛围，市体育局在食堂的显著位置张贴横幅，提醒就餐人员“健康饮食新风尚，从你我做起”；同时，在每张餐桌上设置文明就餐提示牌，倡导“光盘行动”。

　　运动员吃得更科学营养，是保障训练取得成效的关键。为此，市体育局把厉行节约与改善膳食营养结构结合起来，按照适量、科学的原则，制定菜谱。同时，管理人员每天和运动队沟通，掌握就餐人数变动和运动员的口味变化，按需提供菜品，从供给源头做到不剩饭菜。

　　市体育局还完善监督制度，派出专人在食堂巡视，发现浪费行为，及时制止，并通报到各项目运动队；对于“光盘行动”的实施效果，建立考评体系，定期进行表扬和通报。

　　市消防救援支队在做好“光盘行动”等常态化措施的前提下，于近日启动了“俭以养德惜粮节粮”活动。该支队在餐厅餐桌设置提示牌，每次用餐之前，科学统计就餐人数，按照人数制作菜品和面点主食；在烹饪环节，严格控制菜品数量，宁可让厨房临时加菜，也坚决不剩饭菜，杜绝浪费。（记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩]
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