洛阳全面营造“浪费可耻、节约为荣”浓厚氛围 让“舌尖上的节约”成为习惯……

连日来，洛阳市各界积极行动，大力推进“舌尖上的节约”形成热潮，机关单位发出倡议、餐饮企业张贴标语、基层社区宣传政策、行业协会完善机制……“浪费可耻、节约为荣”的氛围正在全民参与下日益浓厚。

连日来，洛阳市各界积极行动，大力推进“舌尖上的节约”形成热潮，机关单位发出倡议、餐饮企业张贴标语、基层社区宣传政策、行业协会完善机制……“浪费可耻、节约为荣”的氛围正在全民参与下日益浓厚。

节约风尚入人心

24日傍晚，在洛阳市西工区建业凯旋广场的一家自助餐厅内，“勤拿少取、杜绝浪费”的广播提示不时环绕耳边。“经过前期的大力宣传，大家在取餐时都比较注意，浪费现象明显减少了。”餐厅经理张先生说。

日前，由洛阳市市场监督管理局主办，洛阳市个体私营经济协会和洛阳市餐饮与饭店行业协会等联合承办的全市餐饮行业“小餐桌带动大文明——光盘行动”启动，号召全体餐饮从业者杜绝餐饮浪费行为，切实培养节约习惯，全面营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围。

记者走访洛阳市10余家餐饮机构，“珍惜每一餐饭、节约每一粒粮”“不剩菜、不剩饭”“拒绝舌尖上的浪费”等海报、标语被张贴在饭店最显眼的位置，像“光盘子、真‘面子’”“啃得光、才更香”等新式标语入脑入心。

实行分餐制和“N-1”点餐模式、为客人提供免费打包服务、为实现“光盘”的客人赠送礼品等方式，已在洛阳市各餐饮机构中陆续推行。“您可以少点些菜，做到‘光盘’，我们送您50元代金券。”涧西区乐业路上一家饭店的负责人赵先生对客人说。

与此同时，洛阳市委组织部、洛阳市委统战部、洛阳市文明办、洛阳市商务局、洛阳市市场监督管理局等单位连日来纷纷发出倡议，积极倡导文明健康生活方式，让“厉行节约、反对浪费”的新理念和好习惯蔚然成风。

此外，洛龙区还利用抖音等新媒体平台，开展“拒绝舌尖上的浪费抖音话题挑战赛”活动，鼓励辖区居民积极拍摄、制作短视频，身体力行，珍惜粮食。

人人行动齐参与

“这已经是第七天了，每一餐我们都控制菜量，做到餐餐‘光盘’。”洛阳市民翟勇在微信朋友圈里发了条消息，还配了一张“光盘”的照片，引来好友纷纷点赞。“我会和家人一直响应’光盘行动’，坚决对餐饮浪费说‘不’。”翟勇说。

制止餐饮浪费，需要全社会齐心协力、人人参与。机关、企事业单位、学校、社区等都在行动之列。

墙上粘贴公益标语、餐桌设置提示牌……25日中午，在洛龙区的洛阳莱普生信息科技有限公司食堂里，员工们正有序排队打饭。“我饭量小，麻烦给我少打一些，不够我再来添。”员工王创业说。吃完饭后，作为“光盘”的奖励，他还获得了一瓶饮料。

洛阳全市各街道、各社区也在积极行动。连日来，在涧西区南昌路街道南口社区，社区党委书记俞靖华和社区工作人员挨家奔走，发放倡议书，也将厉行节约的精神及时传达给辖区居民。“每家每户都要传达到位，要让社区群众积极行动起来，让制止餐饮浪费的思想深入人心。”俞靖华说。

农村也刮起节俭新风。在洛宁县涧口乡寺上村，驻村第一书记张凯带领村两委干部挨家挨户宣传政策，并要求党员干部以身作则、率先垂范，坚决杜绝婚丧嫁娶大操大办、铺张浪费等现象，切实提高村民节俭意识。

形成机制保实效

当前全社会掀起“浪费可耻、节约为荣”的热潮，但对于经营大盘鸡、炖菜等习惯于用大盘子、大砂锅装菜的饭店来说，依然面临不小的挑战。对此，不少业内人士认为，加快转型升级、适应时代需求，才是必由之路。

“厉行节约、倡导分餐制是大势所趋，我们也在加快转型，通过将大盘菜改成小份菜，或分餐位上菜等形式适应顾客需求。”经营传统信阳炖菜的李慧娟说。

过去，婚宴、会议餐、自助餐、商务性接待等是餐饮浪费的“重灾区”。洛阳市餐饮和饭店行业协会相关负责人认为，餐饮企业要重新设计菜品结构和食材搭配，调整菜品分量，创新计费方法，提升对节约的服务引导，努力制止餐饮浪费现象，让行业主体成为“文明餐桌”的自觉推动者。

“此外，餐饮协会、饭店等要陆续形成制止餐饮浪费的长效机制。”该负责人表示，提醒顾客科学点餐、劝导顾客打包等应被列入饭店对员工的基本考核项目，要着手建立关于餐饮浪费行为的举报投诉等机制，用长效机制确保“文明餐桌”实效，全面营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围。（洛报融媒记者 王子君 文/图）