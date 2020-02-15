洛阳市将精心打造一批城市精神标识和文旅核心展示区

近年，我市立足厚重的历史文化资源优势，加快构建文化传承创新体系，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，全力做好保护传承弘扬黄河文化、河洛文化的大文章，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。

应天门

文化优势是洛阳最深厚、最持久、最具核心竞争力的优势。

近年，我市立足厚重的历史文化资源优势，加快构建文化传承创新体系，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，全力做好保护传承弘扬黄河文化、河洛文化的大文章，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。

让文化在城市发展中出彩，既是发展思路，也是出路。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要充分发挥洛阳在保护传承弘扬黄河文化中的核心引领和示范带动作用，精心打造一批城市精神标识和文旅核心展示区，全面提升洛阳文化旅游的国际知名度、美誉度和吸引力。

快手网红文旅大会

推进文化地标建设 开启“圈粉”模式

“打卡！汉服和洛邑古城最配哟！”19日下午，在洛邑古城，来自郑州的短视频创作者小涵和宇佳迫不及待地把刚刚拍摄的视频上传抖音App，不到5分钟，播放量就超过了1000。

作为一名刚刚进入短视频行业的新手，小涵最近一直在洛阳进行创作。“蹭热点啊，洛阳已经是‘网红’城市了，粉丝好多！”小涵说，她的创作团队最喜欢洛阳“古今辉映”的感觉，专挑视频平台上最热门的文化地标“打卡”。

洛邑古城、应天门、天堂、明堂、九洲池……近年，一个个“文化新地标”在我市不断涌现，带动悠久的历史文化“火”起来，也让城市开启“圈粉”模式。在多个视频平台的“打卡”榜上，洛阳名列前茅，其中应天门、洛邑古城等“网红”文化地标的话题累计播放量将近1亿。

拥有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史的洛阳，被网友们称为“有故事的城市”。“精心打造一批城市精神标识和文旅核心展示区，就是为更多人了解洛阳故事提供载体。”洛阳文保集团相关负责人表示，按照勾勒轮廓、凸显轴线的要求，隋唐洛阳城国家历史文化公园正加紧建设，确保公园蓝图早日变成现实。

眼下，隋唐洛阳城国家历史文化公园宫城区以应天门为中心，向北实施了玄武门遗址保护展示项目，向南全面推进周边环境治理，同时，天街片区启动了天街北延三期和建春门节点项目。今年年底前，天街北延二期三期、永通门里坊展示路、玄武门遗址征迁等项目将全面完成；到2023年，宫城区玄武门遗址保护展示、九洲池遗址保护展示工程二期等项目也将完工，届时，隋唐洛阳城国家历史文化公园将形成以宫城区和天街片区为核心的隋唐风貌核心展示区。

满眼历史，处处文化，倾力打造文化地标，洛阳资源丰厚。除了隋唐洛阳城国家历史文化公园，我市正在打造的重量级“文化IP”，还有隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河文化博物馆、丝绸之路文化交流中心等一系列重大项目，它们将全面释放洛阳的文化魅力，吸引越来越多的“粉丝”来到洛阳、爱上洛阳。

定鼎门遗址

打造城市精神标识 擦亮金字招牌

在伊滨区寇店镇水泉村的大谷关旧址，客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目已开工建设。按照施工计划，今年12月底客家之源纪念馆与大谷古道将基本完工，明年牡丹文化节前，大谷关展示项目基本完工。项目建成后，将成为黄河文化的根亲地标。

“洛阳是客家人最主要的迁出地，遍布世界各地的客家人自称‘河洛郎’。”该项目负责人表示，近年我市先后举办两届根在河洛客家文化大会，旨在进一步弘扬客家文化，打造“洛阳客家祖源地”品牌，客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目将被打造为世界客家人的精神家园，对洛阳建设国际人文交往中心起到积极的推动作用。

在龙门大道与古城快速路交叉口东南角，另一处彰显城市精神文化特色的地标性项目——黄河流域非物质文化遗产保护展示中心施工正酣。该项目总投资16亿元，占地93亩，其中规划建筑面积约13万平方米，将建设非遗展示馆、非遗书城、非遗学术交流中心、非遗古街等，集珍品收藏、陈列展览、活态展示、教育研学、互动体验等功能于一体。未来，在黄河流域非物质文化遗产保护展示中心，游客能一站式了解、领会非物质文化遗产。

“让源远流长的黄河文化看得见、摸得着、品得出味道。”该项目负责人表示，作为黄河流域的文化大市、旅游大市，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展这一重大历史机遇，打造相关的城市精神标识和文化地标，有助于我们进一步擦亮不可替代的地域名片和金字招牌。

九洲池

全方位展示利用构筑发展新优势

以黄河文化、河洛文化为代表的中华优秀传统文化，承载着中华民族的精神世界。如何将传统文化从抽象概念中抽离出来，以润物细无声的方式细化到现代生活之中？

近年，我市的发展思路越来越清晰：要把传统元素与时代气息融合起来，强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达，更好架起文化遗产与现代生活之间的桥梁，让传统文化在“古今辉映”中“燃”起来。

《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》也明确了“路线图”：加快建设黄河历史文化主地标城市，积极对接融入黄河国家文化公园建设规划，高标准编制黄河文化保护传承弘扬规划，加快建设隋唐大运河国家文化公园等项目。到2023年，沿黄旅游风景孟津示范段、中国共产党黄河治理展览馆、大谷关客家小镇等建成开放；到2025年，建成黄河国家文化公园。

蓝图绘就，重在落实。今年，我市已开工建设隋唐大运河国家文化公园、回洛仓及含嘉仓遗址公园、黄河非遗文化保护展示中心、黄河小浪底库区港航等项目。前不久，“豫见快手嗨在洛阳”首届快手网红文旅大会在我市成功举办，300多名文旅创作者分组走进洛阳核心文化旅游景区，全方位展示我市的文化特色和城市魅力。这是我市探索文旅发展新模式，创新历史文化现代化表达、河洛文化国际化表达的一次生动实践。

“文化是城市的魂，文化地标是城市的精神传承。”市文化广电和旅游局负责人说，下一步，我市将建好用好考古遗址公园、博物馆、历史文化街区、非遗园区等精神文化载体，借助多媒体、信息化、数字化等手段，全方位加强展示利用，提高精神标识和文化地标的影响力度、广度和深度，打造出一批在国内叫得响、在国际上立得住的知名品牌，为洛阳构筑发展新优势。（记者 智慧 实习生 王奕菲 本版图片均为资料图片)