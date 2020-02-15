全部拆除！洛阳城市区拆除亭棚1117个 占道亭棚退出历史舞台……

今日，随着洛阳瀍河区四个占道亭棚被拆除，标志着洛阳各类占道亭棚均以清零，正式退出历史舞台。

今日，随着洛阳瀍河区四个占道亭棚被拆除，标志着洛阳各类占道亭棚均以清零，正式退出历史舞台。

作为时代的产物，亭棚曾经给市民生活带来了一定的便利。然而随着城市的发展，亭棚对城市市容和交通秩序造成的负面影响日趋突显，已成为城市管理的热点难点问题。自去年10月起，洛阳对占道亭棚进行分批次拆除，在还路于民的同时保持了市容市貌的干净整洁。

现场：亭棚占道经营 造成市民通行不便

今日，洛报融媒记者在瀍河区启明南路与华林路路口看见，一个旅游信息亭伫立在路口处，几乎占据着人行道一半的宽度。亭子外表有些破旧，上面还张贴一些广告，亭子下的路面也有些坑洼不平。

“亭子占着路，路就变窄了，每次经过都要绕着走。”市民李晓告诉我们。

洛阳市城市管理局执法人员现场出动叉车，对其进行了拆除。拆除完毕后，执法人员及时将产生的垃圾和杂物清理干净，真正实现了还路于民，确保市民出行通畅。当天，瀍河区的4个占道亭棚被拆除，这也标志着洛阳城市区的占道亭棚已全部清零。

洛阳城市管理综合执法监察支队法规科负责人唐清彬告诉我们，作为城市管理过程中的一种权宜之计和过渡之举，洛阳曾在城市区人行道上设置了一些亭棚，主要包括旅游信息亭、邮政报刊亭、福利彩票亭、体育彩票亭等。

然而随着城市的发展，这些亭棚与当前城市发展的总体定位不符。这些亭棚往往位于全市交通要道或行人众多的重要地段，使本来就不宽的人行道更加狭窄，对市民的通行造成不便。长期以来，亭棚经营者擅自改变经营性质，扩大经营范围，有的甚至将冰箱、冰柜、加热电器、明火炉子等放置在亭体周围，既存在安全隐患，又影响城市容貌。

拆除：还路于民 保证市容市貌干净整洁

自去年10月开始，按照《洛阳市违法占道清零行动实施方案》，洛阳市城市管理局对全市影响通行、危及行人安全、破坏城市风貌、影响城市形象、未经批准或虽经批准但超期、超范围经营的占道邮政报刊亭、旅游信息亭、体育彩票亭、福利彩票亭及各类私设的亭棚开展清零行动。

清零行动按照清理违规、清除隐患、规范管理、还路于民、提升形象和建立长效管理机制的总体目标，采取逐路拆除、先主后次，依法拆除，拆除与提升改造、规范管理相结合，补贴与救助相结合的措施和方法进行分步实施。

截至今日，洛阳共拆除各类亭棚1117个,其中包括私设亭棚757个、旅游信息亭118个、邮政报刊亭110个、福利彩票亭129个、体育彩票亭3个。

温情：拆除亭棚同时积极解决就业问题

亭棚一拆了之，可亭棚经营者的生活该如何保障？“一些亭棚经营者生活确实比较困难，有的身体有残疾，有的家庭负担比较重。”唐清彬介绍，针对这种情况，洛阳采取一亭一策、一事一议、特事特办的办法，各级各有关部门通过帮助经营者找工作等方式，帮助他们顺利实现过渡。

市民王玉民在七一路与九都路路口经营着一家报刊亭，已有10多年时间了，报刊亭是一家人的主要收入来源。在拆除过程中，洛阳市城市管理局了解到，王玉民一家四口人，有三人都身有残疾，家庭确实比较困难。

考虑到特殊情况，洛阳市城市管理局特事特办，帮助王玉民的小儿子在洛浦公园找了一份公厕保洁员的工作。“孩子5月份就上班了，工作很踏实。我和媳妇也找到了新工作，一家人收入有保障。”王玉民告诉我们。

洛阳市城市管理局相关负责人介绍，日后洛阳原则上不会在城市道路上设置亭棚。洛阳还将建立长效机制，各城市区加大巡查力度，一旦发现私设亭棚一律进行拆除。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟 文/图）