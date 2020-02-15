赵会生深入城区农贸市场等重点部位暗访督导文明城市创建工作

19日，市委副书记赵会生不打招呼、直奔现场，深入城区农贸市场、老旧小区、背街小巷等重点部位，暗访督导文明城市创建工作。

19日，市委副书记赵会生不打招呼、直奔现场，深入城区农贸市场、老旧小区、背街小巷等重点部位，暗访督导文明城市创建工作。

在瀍河区北关农贸市场，赵会生一一指出市场管理存在的摊贩乱摆、广告乱贴、店面招牌杂乱无章、污水随意倾倒等问题，责成市商务局和属地立即整改到位，严格达标管理，并做实做细商户工作，赢得广泛参与支持；对纳入“星级”创建的农贸市场，要严格按照节点推进改造提升，尽快实现标准化管理。随后，赵会生来到瀍河区龙泉社区、老城区西北隅办事处，针对杂物乱堆乱放、电线私拉乱扯、车辆无序停放等市容市貌脏乱问题进行现场交办，提出整改要求，限期整改到位。在中央百货大楼周边，赵会生要求从严治理各类车辆停放乱象，规范文明交通秩序；各大商圈要增加公益广告比例，让公益广告成为文明城市亮丽的风景线。

赵会生在检查中强调，文明城市创建是坚持以人民为中心、满足人民群众美好生活需要、提升副中心城市品质的重大民生工程。要提升政治站位，落实市委要求，带着感情和责任持续深化文明城市创建，全城动员、全民参与、全面落实，不断提升人民群众获得感幸福感。要坚持问题导向和目标导向，聚焦群众所期所盼，从细微处用心、在细节上用力，集中攻坚补齐短板弱项、破解难点问题，着力提升城市精细化管理水平。要压实主体责任，严格督导奖惩，持续强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，持续强化落实力执行力穿透力，充分发挥督查、曝光、问责“利剑”作用，倒逼工作落实，真正打通文明创建“最后一米”。

赵会生还实地察看了应天门南广场提升工程推进情况，强调要在落实安全、环保各项要求的前提下，发扬攻坚精神，尽快建成惠民，更好展示“古今辉映、诗和远方”的城市形象。

市委常委、宣传部部长王飞参加活动。（记者 白云飞）