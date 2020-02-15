严查！9月1日前洛阳将取缔城市区内所有非法换气点

简陋的门面房里堆放着20多只液化气钢瓶，屋里还经常开火做饭，而旁边就是居民楼，人流密集……这是洛报融媒记者今日跟随洛阳市城市管理局查处非法换气点时看到的情形。

燃气管道被简易房占压

简陋的门面房里堆放着20多只液化气钢瓶，屋里还经常开火做饭，而旁边就是居民楼，人流密集……这是洛报融媒记者今日跟随洛阳市城市管理局查处非法换气点时看到的情形。

当日，洛阳市城市管理局共查处1处非法换气点、1处非法占压地埋燃气管道。洛阳市城市管理局相关负责人介绍，自8月起，洛阳在全市范围内开展为期半年的燃气行业规范经营和安全隐患排查专项行动，重点对燃气行业非法销售、非法储存、非法占压、野蛮施工、不规范用气等10个方面进行治理，9月1日前洛阳将取缔城市区内所有非法换气点。

现场：非法换气点藏身在城中村

非法换气点条件十分简陋，旁边就是居民楼

今日，洛报融媒记者在洛龙区安乐镇军民路中段的一处门面房看到，一辆运气车停放在门口，车上散放着数只液化气钢瓶。走进门面房，门口还散放着20余只液化气钢瓶，屋内设施简陋、杂乱，屋内还有锅碗瓢盆，看得出来平时还有人在这里生火做饭。

洛阳市城市管理局燃气办主任闫磊告诉我们，早上他们一直在附近蹲点，正好看到运气车前来送液化气钢瓶，抓了个现行。

“这样的非法换气点隐藏在城中村中，存在着极大的安全隐患。”闫磊告诉我们，正规换气点应该具有《燃气经营许可证》，这里不仅没有相应证件，条件还极为简陋。门面房空间狭小，也没有安装燃气泄露报警器，旁边就是人流密集的城中村，一旦发生燃气泄露，后果不堪设想。

根据现场查处情况，洛阳市城市管理局综合执法支队公用大队依照相关法规，对为该非法换气点提供气源的洛阳安然燃气有限公司进行了行政处罚，并将现场查处的液化气钢瓶进行暂扣，现场消除安全隐患。

查处：简易房占压地埋燃气管道

随后，洛报融媒记者又跟随洛阳市城市管理局燃气办、综合执法支队公用大队工作人员来到位于老城区春都路的万兴小区。

燃气管道被简易房占压

在该小区5号楼楼下，一户居民在外墙上私自加盖了一间8平方米左右的简易房，而简易房的上方正好是燃气管道。记者在简易房内看到，燃气管道从上方穿过简易房进入房内角落处，房门一旦关上就形成了一个相对密闭的空间。

“燃气管道是不能被包裹和占压的。这个简易房占压了通往该楼的地埋燃气管道、单元立管及紧急切断阀，存在较大安全隐患。”洛阳新奥华油燃气有限公司安全员薛文平告诉我们，一旦个别居民户内出现燃气泄漏的现象，燃气公司将无法及时进行断气抢修，还严重影响了燃气公司日常对燃气设施的巡查检修工作。

在洛阳老城区城市管理局、道北路办事处的配合下，洛阳市城市管理局燃气办现场对该住户进行了批评教育，告知其该行为对居民用气安全造成的严重影响和需要承担的法律后果，限期3日内自行拆除。

整治：9月1日前洛阳将取缔城市区内所有非法换气点

近年来，燃气事故在全国各地多发，燃气安全关系千家万户，一旦使用、管理不慎，极易引发火灾和爆炸，给群众的生命财产安全带来严重威胁。

洛阳市城市管理局相关负责人介绍，根据洛阳出台的《洛阳市规范燃气企业经营活动和排查治理安全隐患工作行动方案》，自8月起洛阳在全市范围内开展为期半年的燃气行业规范经营和安全隐患排查专项行动，重点对燃气行业非法销售、非法储存、非法占压、野蛮施工、不规范用气等10个方面进行治理。

其中，非法换气点是8月份整治的重点。自行动开展以来，在各城市区的大力配合下，洛阳市城市管理局取缔非法经营换气点16个，对为不安全场所提供气源的瓶装液化气企业开出罚单6张。9月1日前，洛阳将取缔城市区内所有非法换气点。如果市民遇到非法换气点，可直接拨打12319或65507172进行举报。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟 文/图）