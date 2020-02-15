洛阳石化：调整炼油结构 提升油品质量

昨日，记者在洛阳石化炼油结构调整项目新建260万吨/年渣油加氢装置建设现场看到，工作人员正在进行开工生产前的紧张调试工作。
昨日，记者在洛阳石化炼油结构调整项目新建260万吨/年渣油加氢装置建设现场看到，工作人员正在进行开工生产前的紧张调试工作。
260万吨/年渣油加氢装置是洛阳石化炼油结构调整项目的核心装置之一，主要以现有800万吨/年原油加工能力为依托，采用渣油加氢—加氢裂化工艺路线，通过挖潜优化，将原油加工能力提升至1000万吨/年，最大限度地做到“吃干榨净”“滴油淘金”，实现炼油结构调整和油品质量升级。
该装置5月30日中交进入开工准备阶段，计划9月底开工生产。(洛报融媒记者 曾宪平 通讯员 王东亮 摄)
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