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洛阳石化扎实推进全省首个苯乙烯项目建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-11 08:17

　　车辆往来繁忙，现场机声隆隆……记者近日在洛阳石化12万吨/年苯乙烯项目施工现场看到，这里一派热火朝天的建设景象。

　　作为全省首个苯乙烯项目，该项目整体包括新建12万吨/年苯乙烯装置、装置变配电室，以及配套建设苯乙烯罐区、汽车和铁路装卸站等，采用干气法生产的乙苯为原料，产品为苯乙烯，副产品为苯、甲苯、苯乙烯焦油、脱氢尾气，预计2021年6月完成中交。

　　苯乙烯是化工产业重要的基本有机原料之一，上承石油和煤两大基础能源，下接合成树脂和合成橡胶两大产业，广泛用于生产塑料和合成橡胶产品，其下游产品聚苯乙烯、ABS、丁苯橡胶、不饱和塑酯等，是汽车工业、家用电器、日常用品等不可或缺的原材料。我国作为世界上苯乙烯消费量最大的国家，长期以来大量依赖进口，国内供需缺口依然明显。

　　“该项目的持续推进，将为缓解相关供需矛盾，助力企业由炼油向化工转型，推动洛阳打造千亿级高端石化产业集群作出重要贡献。”洛阳石化副总工程师潘地培表示。

　　潘地培介绍，近年，随着宇通、郑州日产等汽车企业发展，我省对工程塑料需求量较大。该项目实施后，洛阳石化将在充分利用厂内已建成的运输设施基础上，采用汽车、铁路相结合的运输方式，方便苯乙烯产品销售至消费相对集中的华中、长三角地区。

　　经过近3年的反复论证，2019年9月2日，12万吨/年苯乙烯项目基础设计获中国石化集团公司批复，该项目于今年7月正式开工，目前进展顺利。

　　近年，我省便利交通优势和一系列功能性口岸投用，也为项目推进提供了有利条件。预计后期随着产业链的培育，基本可以实现300公里半径内乃至省内销售。苯乙烯项目建成投产后，将进一步优化洛阳石化产品结构，通过实施延链、补链，更好满足周边市场需求，推动我市打造千亿级高端石化产业集群。

　　此外，以炼油结构调整和原油管道项目建成投产为基础，该企业还将谋划实施一批项目，贯通“芳烃—PTA—聚酯—涤纶纤维”完整产业链，形成门类齐全的化工产品序列，努力把洛阳石化打造成中西部高端石化标杆，带动洛阳乃至全省石油化工产业转型升级。（记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 陈丽君）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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