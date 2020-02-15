实干争先更有为—— 五论贯彻市委十一届十三次全会精神

市委书记李亚在市委十一届十三次全会上强调，全面完成今年目标任务、落实洛阳发展新定位，根本靠党的领导，关键在实干。要充分发挥党总揽全局、协调各方的作用，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，引导带动全市上下不负重托勇担当、实干争先更有为。

有“为”才能有“位”，有“位”更须有“为”。

市委书记李亚在市委十一届十三次全会上强调，全面完成今年目标任务、落实洛阳发展新定位，根本靠党的领导，关键在实干。要充分发挥党总揽全局、协调各方的作用，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，引导带动全市上下不负重托勇担当、实干争先更有为。

梦想的可贵，在于它不仅是令人心动的旋律，更是引人奋进的动力。加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，是洛阳“让梦想照进现实”的路径，检验着党员干部的政治素养、思想境界、能力水平、工作作风。以落实洛阳发展新定位统揽全局，把完成今年目标任务作为下半年工作的重中之重，聚焦转型发展高质量发展，不断提升洛阳的综合实力和竞争力，在有机对接、一体推进中将各项工作落到实处，方能不负时代、不辱使命。

面对极不平凡的2020年，我们在识变应变求变中积极作为，着力抓好疫情防控，扎实做好“六稳”“六保”“五提”；我们围绕落实城市发展新定位强化实干，成立领导小组和专班落地决策部署，与济源、平顶山等地进行深度对接，兴起了加快副中心城市建设的热潮。而回望这几年走过的路，不管是深入贯彻新发展理念、全面深化“9+2”工作布局，还是全市经济总量一年一个台阶、发展质量效益持续提升、特色优势更加彰显、短板弱项正在补齐加强，靠的正是闯关夺隘的“行动力”、攻坚克难的“精气神”。

一切机遇，只有在实干中才能抓住；一切谋划，只有在实干中才能见效。说到底，省委省政府支持洛阳加快副中心城市建设，是看到洛阳有作为，也希望洛阳更有为。肩负着总书记的殷殷嘱托、洛阳新的发展定位、造福洛阳人民的责任担当、重塑古都辉煌的时代使命，每一名领导干部都要想一想，是不是做到了对工作主动担责担难担险，做到了在工作标准上对标一流、奋勇争先，有没有真正把实干实效的作风导向树起来。

当2020年进入“下半场”，无论是巩固来之不易的疫情防控成果，还是保持稳中有进、持续向好的发展态势，抑或是全面落实洛阳发展新定位，开启洛阳进阶圆梦的新征途，“实干兴洛”都是贯穿始终的“行动哲学”。更加坚定信心、坚决扛牢责任、掌握管用方法、持续优化环境、锤炼过硬作风，在抓落实上聚焦聚焦再聚焦、加力加力再加力，我们才能切实把全会精神转化为全市上下的实际行动、转化为洛阳高质量发展的实际成效。

一切立足于实、立足于做、立足于效。我们要对标对表、始终走对路子，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示，坚持及时跟进、学深悟透、学以致用；要实干实效、切实树好导向，大力倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，克服“三种心态”、强化“三种精神”，不断提升落实力执行力穿透力；要善作善成、全面提升本领，拓宽视野格局、提升科学思维、善抓工作落实，真正能干事、会干事、干成事。

望远才觉天地阔，实干方能破浪行。

重振雄风、重塑辉煌的梦想是美好的，跨越发展、走在前列的重任是艰巨的。放开手脚干起来，主动作为拼起来，我们就一定能凝聚竞相出彩的强大正能量，谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。(洛平)