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全面落实洛阳发展新定位—— 二论贯彻市委十一届十三次全会精神

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-25 08:49

　　城市的光荣与梦想，总是在一步一个脚印中迎来绽放。

　　着眼于加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，市委十一届十三次全会紧扣洛阳发展新的赋能定位，审议通过了《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》，这标志着洛阳又迈出“城长”的关键一步。市委书记李亚强调，要扭住重点关键、强化推进举措，开好局、起好步、破好题，全面落实洛阳发展新定位，在新的起点上不断开创新局面。

　　加快洛阳副中心城市建设，是我省落实推动中部地区崛起战略、黄河流域生态保护和高质量发展战略的重要举措，是关系河南发展全局的一件大事，更关乎城市发展的前途、洛阳人民的期盼、古都辉煌的重现。我们要把全面落实洛阳发展新定位作为贯彻习近平总书记重要指示和中央、省委部署要求的政治任务，作为在常态化疫情防控中全面完成今年目标任务、持续推进转型发展高质量发展的重大举措，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，扎扎实实走好通往美好明天的每一步。

　　从进一步明确建设区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心，到提出聚力加力推动制造业高质量发展、扩大对内对外开放等8个“聚力加力”，这次全会审议通过的“行动方案”，紧紧围绕副中心城市建设的发展定位，既给出了“全面”的总体构想、功能定位、愿景目标，又勾勒了“落实”的主攻方向、基本路径、重点任务，为副中心建设绘出了“施工图”，列出了“时间表”，下达了“任务书”。

　　有了方案，更要有方向，这样才能不踏空、不走偏。

　　要按正确的思路举措推进落实。这些年，我们一直在研究探索、完善提升建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的思路举措，认识越来越深、思路越理越清、工作越抓越实。对正确的思路举措，要重在持续、重在提升、重在落实。我们要强化目标引领、节点推进，强化开放引领、特色发展，强化战略承接、思路对接，尤其要紧紧围绕全面深化“9+2”工作布局、加快推进转型发展高质量发展，把认准的事情一抓到底。

　　要以洛阳都市圈建设牵动全局。建设洛阳都市圈，是省委省政府根据区域经济发展规律作出的重大决策，也是全面落实洛阳发展新定位的重要抓手。我们要持续发力洛阳都市圈建设，尽快完善规划，持续厚植优势，着力补齐短板，切实搞好统筹，强化协同联动，引领带动中原城市群、中部地区和黄河流域高质量发展，在落实洛阳发展新定位上提速提质提效。

　　要在工作细化实化上下更大功夫。目标任务已定，关键是要专班推进、抓实抓细。我们要谋划实施重大专项，将具有引领性、支撑性、带动性的大事要事突出出来，将需要着力解决、重点攻坚的短板弱项突出出来，以重点突破带动整体推进；要抓好重点项目，对照洛阳发展新定位，围绕补短板、强优势，持续谋划实施一批重点项目，始终扭住经济社会发展的“牛鼻子”；要释放政策红利，把省里已经出台的一揽子支持洛阳发展的政策措施用足用活用好，决不能让好政策落空。

　　“名非天造，必从其实。”

　　定位不是地位，中间隔着一个“全面落实”。把每一项目标任务落细落小落实，把每一步路子走对走好走实，我们就能把洛阳人梦寐以求的美好蓝图变为现实，让洛阳人遐思迩想的绚丽篇章映入眼帘！（洛平）
[ 责任编辑：马佳佳]
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