洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

化危为机 勇开新局——一论贯彻市委十一届十三次全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-24 08:26

　　进入2020年下半程，“乘风破浪的洛阳”再向前！

　　刚刚召开的市委十一届十三次全会，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，动员全市上下进一步把准规律趋势、明晰方向路径、扭住重点关键、强化真抓实做，在常态化疫情防控中全面完成今年目标任务、持续推进转型发展高质量发展、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。市委书记李亚强调，洛阳发展正面临许多重大机遇和有利条件，要在危机中育新机、于变局中开新局。

　　当新冠肺炎疫情带来巨大冲击，当经济运行面临较大压力，当保护主义上升等不利因素交织，如何在一个更加不稳定不确定的世界中谋发展？成为一个重大课题摆在我们面前。“在危机中育新机、于变局中开新局。”这是国家的抉择，更是洛阳的方向。作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市，只有坚持用全面、辩证、长远的眼光分析经济形势，化危为机、变中开新，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，推动洛阳发展迈入新境界，我们才能牢牢站在“历史正确的一边”。

　　今年以来，我市既全力打好疫情防控的人民战争，又扎实抓“六稳”、抓“六保”、抓“五提”，兴起了加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的热潮，推动经济社会发展“出谷转正”。从“新洛玻”回家、格力投产，到百亿制造业基金掀开“红盖头”，再到上半年全市经济增速居全省第一，正是在一个个“戴着口罩抓发展”的拼抢中，在一个个“办法总比困难多”的攻坚中，洛阳经济展现出逆风挺立的活力韧性，画出了“V型反转”的鲜明曲线。

　　成绩来之不易，困难不容低估，信心不可动摇。

　　应清醒看到，疫情的前期冲击与后续影响并存，给今后一个时期的经济运行带来很大的不稳定不确定性，我国经济虽已回稳但仍面临严峻挑战，洛阳经济也面临一些困难压力，当前经济社会发展形势依然严峻复杂。

　　但“危机危机，危中有机”，我们更应坚定看到，从我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，到两大国家战略深入实施，有利于我市向上争取更多政策、项目和资金，再到国家和省打出政策“组合拳”，省里一揽子政策措施“重磅加持”洛阳，持续释放重大政策利好，我们有经济基本面作为“压舱石”，有各种积极因素叠加助力，完全有条件、有能力化危为机、勇开新局。

　　越是面对复杂的挑战与变局，越是不能“乱花渐欲迷人眼”，越是要“不畏浮云遮望眼”。正处于转型跨越发展关键期的洛阳，必须立足“保”与“稳”、把握“变”与“新”、着眼“进”与“提”、坚定“调”与“转”、重在“谋”与“干”，积势蓄势谋势，识变求变应变，牢牢把握发展主动权。

　　育新机、开新局，我们要准确把握形势、保持清醒坚定，切实提振做好各项工作的信心决心；要扭住重点关键、强化推进举措，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，全面落实洛阳发展新定位；要积极应对挑战、坚持稳中求进，着力保持全市经济社会发展的良好态势；要坚持党建引领、强化实干争先，在抓落实上聚焦聚焦再聚焦、加力加力再加力，切实把全会精神转化为全市上下的实际行动、转化为洛阳高质量发展的实际成效，推动洛阳发展乘风破浪、行稳致远。

　　信心胜过黄金。激扬“踏平坎坷成大道”的豪情壮志，凝聚“风雨无阻向前进”的智慧力量，洛阳必将在“育新机、开新局”中闯出一片新天地。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖友空腹血糖高，多是这两个原因
  • ·肿瘤切得很干净 咋还会复发转移
  • ·刚用过免洗洗手液能马上拿食物吗
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 凌宇汽车与一汽解放成立专用车联合开...
  • 我省将打造以洛阳为核心的现代农机装...
  • “格力·中国造”全国巡回直播第二站将...
  • 洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”...
  • 洛阳已建成34个“乐养居” 实现“时间...
  • 河南省农业农村厅出台政策措施 支持洛...
  • 牡丹、龙门石窟、白马寺……外国邮票...
  • 新安县黄北岭村脱贫后继续扩大冬桃种...
  • 孟津送庄镇白鹿村：爱心企业为桃农拍...
  • 今天20时，洛阳民办小学、初中网上报...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月23日
  • · 农民安置小区用暖问题，列入洛龙区民生实事
    • 精彩图片
    洛阳一对夫妻把兴趣变...
    河东社区：小区换新貌 ...
    洛阳：“沟域经济”铺...
    洛阳文博体育公园里的...
    精彩热帖

    柔情溪水轻轻流

    雨荷

    花瓣与残花

    夏蝉
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605