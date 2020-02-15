化危为机 勇开新局——一论贯彻市委十一届十三次全会精神

进入2020年下半程，“乘风破浪的洛阳”再向前！

进入2020年下半程，“乘风破浪的洛阳”再向前！

刚刚召开的市委十一届十三次全会，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，动员全市上下进一步把准规律趋势、明晰方向路径、扭住重点关键、强化真抓实做，在常态化疫情防控中全面完成今年目标任务、持续推进转型发展高质量发展、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。市委书记李亚强调，洛阳发展正面临许多重大机遇和有利条件，要在危机中育新机、于变局中开新局。

当新冠肺炎疫情带来巨大冲击，当经济运行面临较大压力，当保护主义上升等不利因素交织，如何在一个更加不稳定不确定的世界中谋发展？成为一个重大课题摆在我们面前。“在危机中育新机、于变局中开新局。”这是国家的抉择，更是洛阳的方向。作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市，只有坚持用全面、辩证、长远的眼光分析经济形势，化危为机、变中开新，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，推动洛阳发展迈入新境界，我们才能牢牢站在“历史正确的一边”。

今年以来，我市既全力打好疫情防控的人民战争，又扎实抓“六稳”、抓“六保”、抓“五提”，兴起了加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的热潮，推动经济社会发展“出谷转正”。从“新洛玻”回家、格力投产，到百亿制造业基金掀开“红盖头”，再到上半年全市经济增速居全省第一，正是在一个个“戴着口罩抓发展”的拼抢中，在一个个“办法总比困难多”的攻坚中，洛阳经济展现出逆风挺立的活力韧性，画出了“V型反转”的鲜明曲线。

成绩来之不易，困难不容低估，信心不可动摇。

应清醒看到，疫情的前期冲击与后续影响并存，给今后一个时期的经济运行带来很大的不稳定不确定性，我国经济虽已回稳但仍面临严峻挑战，洛阳经济也面临一些困难压力，当前经济社会发展形势依然严峻复杂。

但“危机危机，危中有机”，我们更应坚定看到，从我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，到两大国家战略深入实施，有利于我市向上争取更多政策、项目和资金，再到国家和省打出政策“组合拳”，省里一揽子政策措施“重磅加持”洛阳，持续释放重大政策利好，我们有经济基本面作为“压舱石”，有各种积极因素叠加助力，完全有条件、有能力化危为机、勇开新局。

越是面对复杂的挑战与变局，越是不能“乱花渐欲迷人眼”，越是要“不畏浮云遮望眼”。正处于转型跨越发展关键期的洛阳，必须立足“保”与“稳”、把握“变”与“新”、着眼“进”与“提”、坚定“调”与“转”、重在“谋”与“干”，积势蓄势谋势，识变求变应变，牢牢把握发展主动权。

育新机、开新局，我们要准确把握形势、保持清醒坚定，切实提振做好各项工作的信心决心；要扭住重点关键、强化推进举措，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，全面落实洛阳发展新定位；要积极应对挑战、坚持稳中求进，着力保持全市经济社会发展的良好态势；要坚持党建引领、强化实干争先，在抓落实上聚焦聚焦再聚焦、加力加力再加力，切实把全会精神转化为全市上下的实际行动、转化为洛阳高质量发展的实际成效，推动洛阳发展乘风破浪、行稳致远。

信心胜过黄金。激扬“踏平坎坷成大道”的豪情壮志，凝聚“风雨无阻向前进”的智慧力量，洛阳必将在“育新机、开新局”中闯出一片新天地。（洛平）