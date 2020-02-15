市委十一届十三次全会精神在全市持续引发热烈反响

连日来，市委十一届十三次全会精神在我市广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，要落实全会精神，进一步转变作风，紧紧围绕洛阳副中心城市建设主动担当，干出经得起实践、群众和历史检验的新业绩。

连日来，市委十一届十三次全会精神在我市广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，要落实全会精神，进一步转变作风，紧紧围绕洛阳副中心城市建设主动担当，干出经得起实践、群众和历史检验的新业绩。

“全会的召开，为副中心城市建设明确了路线图、下达了任务书，让我们振奋、激动、向往，同时又感到肩上的责任之重。”市住建局副局长陈兴忠说，市住建局始终坚持以科学的理念引领城建工作、以开放的视野谋划城建工作、以创新的胆识推进城建工作、以务实的作风保障城建工作，下一步将聚焦聚力经济运行、项目建设、百城提质、转型升级等9项重点工作，落实全会要求，为我市加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎作出努力。

21日下午，市住房公积金管理中心召开理论中心组(扩大)学习会，组织全体干部职工学习全会精神，研究贯彻落实措施。“我们要积极推进洛阳都市圈区域公积金一体化建设，为我市做大人才集聚、做强经济引力、做稳房地产发展，提升城市吸附效应作出积极贡献。”市住房公积金管理中心总会计师刘彩龙表示，该中心将在为民服务上下功夫，积极扩展“群众家门口的公积金”服务平台，方便群众办理公积金业务，同时进一步优化窗口业务办理流程，联合受托银行推出支持小微企业相关政策，不断优化营商环境，为副中心城市建设作出积极贡献。

“我们一定要更多更好地为副中心城市建设建睿智之言、献务实之策。”市政协经济委员会主任王建军说，作为一名政协干部，要立足本职，发挥职能，紧紧围绕全市大局开展协商议政，多谋发展之策，多担民生之责，多尽监督之力，助推党委政府科学决策、精准施策。他表示，经济委员会将积极拓展协商平台，改进和丰富协商方式，围绕进一步深化洛济融合继续做好相关工作，通过专题协商会、协商座谈会、远程协商等形式，让政协协商更接地气、更富成效，助力副中心城市建设。

市纪委监委宣传部副部长张科认为，全会的召开，为我市副中心城市建设明晰了方向路径，明确了目标任务，前景无限美好，令人激动万分。他说，纪检监察机关担负着监督执纪执法职能，在建设副中心城市的征程中一定会主动扛起政治责任，旗帜鲜明为担当者担当，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。“作为纪检监察机关的一名宣传干部，我一定讲好纪检监察故事，营造反腐倡廉舆论氛围，为副中心城市建设添砖加瓦。”他说。

没有良好的生态环境，高质量发展就无从谈起。市生态环境综合行政执法支队副支队长高峡认真学习了全会精神，她表示，将不断提高环保执法智能化信息化水平，加大生态环境执法力度，打击环境违法行为。同时，落实好服务型执法，加强与企业的沟通联系，指导企业学习掌握相关法律法规，帮助企业开展环境问题排查，指导企业建立环境保护责任制度，强化环保管理，落实各项污染防治措施，为我市生态文明建设提供保障。

全会提出，要树牢“过紧日子”的思想，不折不扣落实非急需非刚性支出压减任务，腾出更多资金保基本民生、保基层运转。市财政局预算科科长杨晓真对此印象深刻。“政府过紧日子，是要让人民过好日子。”他表示，预算科将严格落实这一要求，同时用好抗疫特别国债和新增债券资金，发挥政府投资的撬动作用，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，并牢牢守住财政风险底线，用活用好市场化手段，以更高标准更严举措抓好财政资金的监督管理，更好发挥财政职能作用，为副中心城市建设提供坚实的财政保障。（记者 李三旺）