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让良好发展环境成为“金质名片” ——四论贯彻市委十一届十三次全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-28 08:42

　　发展环境，正在加速重塑区域竞争与城市发展。

　　市委书记李亚在市委十一届十三次全会上强调，良好的发展环境是生产力、竞争力，谁的发展环境更优，谁就能更好地聚人气、汇财气、扬名气、增底气，在激烈的区域竞争中抢占先机、赢得主动，要在全面优化发展环境上下更大功夫，着力解决各种痛点堵点难点问题，让良好的发展环境成为洛阳的“金质名片”。

　　有人说，发展环境是一个地方吸引外资等要素的“投资指南”，更是衡量一个地方发展潜能与前景的“城长指数”。诚然。在城市进阶跃升之路上，投资兴业环境好比“命门之穴”，干事创业环境犹如“硬核因素”，安居乐业环境就是“基础支撑”，只有环境优起来，才会源源不断地引来企业和投资，才能广泛地汇聚要素、凝聚人心，才能蓄积澎湃发展动力、形成持久发展活力。

　　站在新的发展起点上，我们要全面落实洛阳发展新定位，不只是要在“硬实力”上成为带动全省高质量发展的“增长极”“新引擎”，更要在“软环境”上竖起全省发展的“金字招牌”。唯有“软”“硬”兼施，我们才能提升城市的综合实力，以“环境高地”筑牢“发展高地”，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

　　近年，洛阳始终把优化发展环境摆在全市发展全局的突出位置，聚焦企业和群众的“最痛之点”“最盼之处”，加快构建市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，使得格力、银隆、忠旺、凯盛等一大批项目落户洛阳，一些企业家感叹“在洛阳投资，找到了回家的感觉”；我们坚持正确选人用人导向，注重在中心工作、急难险重任务中选拔任用干部，有效激发干部干事创业的热情；我们坚持人民至上，着力解民忧纾民困暖民心，提升了群众的获得感幸福感安全感，增强了群众对洛阳的认同感自豪感归属感，提升了洛阳的知名度美誉度吸引力。特别是今年以来，从出台支持实体经济发展20条等一揽子政策，到深入开展“联企入企惠企助企”活动，再到明确抓好“十项重点”持续为基层减负，一系列实招昭示出这座城市对优化环境的孜孜以求。

　　良好发展环境就像阳光、空气和水，须臾不可缺少。这次市委全会对在常态化疫情防控中完成今年目标任务、推进转型发展高质量发展、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出了全面部署，进一步勾勒出洛阳发展的美好蓝图。然而必须看到，疫情冲击仍在持续，区域竞争更趋激烈，深层次挑战亟待破解，这就要求我们在全面优化投资兴业环境、干事创业环境、安居乐业环境等方面下更大功夫，擦亮洛阳发展环境的“金质名片”，以环境优化推动洛阳发展迈向新境界！

　　当此之时，我们要对照全省领先、国内一流的营商环境标准，切实把该放的权放得更彻底更到位，把该管的事管得更科学更高效，把该提供的服务提供得更精准更贴心，形成对各类市场主体的强大“引力场”；要在选人用人上体现讲担当、重实干的鲜明导向，建立健全激励机制和容错纠错机制，着力解决形式主义突出问题为基层减负；要持续完善基础设施、提升公共服务、改善生态环境，真正让居者心怡、来者心悦。

　　发展环境优起来，发展后劲足起来。拿出优化发展环境的洛阳态度、洛阳速度、洛阳力度，让洛阳在宜商宜业宜居的环境护航下，开启新一轮乘风破浪！（洛平）
[ 责任编辑：马佳佳]
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