着力保持良好发展态势——三论贯彻市委十一届十三次全会精神

最近召开的市委十一届十三次全会，总结全市上半年经济工作，部署下一步重点工作，传递出积势蓄势谋势、识变求变应变的鲜明导向。市委书记李亚强调，要积极应对挑战、坚持稳中求进，着力保持全市经济社会发展的良好态势，着力推进转型发展高质量发展，确保决战决胜全面小康，确保全市主要经济指标增速持续高于全国全省平均水平、发展质量效益不断提升。

“势”关长远，“势”关全局。

最近召开的市委十一届十三次全会，总结全市上半年经济工作，部署下一步重点工作，传递出积势蓄势谋势、识变求变应变的鲜明导向。市委书记李亚强调，要积极应对挑战、坚持稳中求进，着力保持全市经济社会发展的良好态势，着力推进转型发展高质量发展，确保决战决胜全面小康，确保全市主要经济指标增速持续高于全国全省平均水平、发展质量效益不断提升。

一个地方的发展是否始终“在状态”，是由其发展基础、环境、动能、思路及实践等多重因素决定的，反映的是基本面。我们要加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，不仅意味着经济增速、经济体量全省占比等方面要与“增长极”“新引擎”匹配起来，更要求在经济社会发展上展现出足够的韧性、活力，具有一定的抗压性与稳定性。可以说，确保稳中有进、持续向好的发展态势，是全面落实洛阳发展新定位的前提基础、内在要求。

今年以来，新冠肺炎疫情不期而至，给经济发展带来前所未有的冲击，全市上下全力打好疫情防控的人民战争，持续推进“六稳”“六保”“五提”，兴起了建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的热潮。我们“戴着口罩抓发展”，千方百计稳企业、扩投资、促消费，“乱云飞渡仍从容”；我们顺应高质量发展趋势，着力推进转型发展，抢抓疫情倒逼机遇，“越是艰险越向前”……面对严峻挑战，洛阳经济经受住了疫情和国内外经济下行带来的“压力测试”，在复杂多变的环境下实现“出谷转正”，呈现出乘风破浪、行稳致远的态势。

事实上，把时间线条拉长，我们就会更加懂得保持良好态势之于洛阳发展的价值与分量。“十三五”以来，洛阳坚持以新发展理念为引领、以高质量发展为方向、以转型发展为路径，从“爬坡过坎、转型跨越、蓄势崛起”的关口一路走来，在一次次“开门红”的有序接续中，在一次次“再出发”的蹄疾步稳中，奋力保持良好的态势趋势气势，不仅经济增速始终稳居全省第一方阵，经济体量先后跨越4000亿元、5000亿元大关。也正是在这一进程中，洛阳发展的战略定位不断刷新，战略叠加效应、政策集成效应、发展协同效应持续释放，占据了更多的“天时地利”。

说到底，“态”是表象，“势”是潜质。发展态势长期向好，稳定的是预期，展现的是前景，传递的是信心！

迈入收官之年的“下半场”，挑战依然严峻，形势依然复杂，任务依然繁难，我们更需要在与时间赛跑中保持住洛阳发展的好态势，把疫情对经济社会发展的影响降到最小。要着力惠民生、兜底线，决胜脱贫攻坚、稳定居民就业、完善公共服务、加强兜底保障，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”，用心用情用力为群众纾难解困；要着力稳增长、保运行，保企业、扩投资、促消费、防风险，稳住经济基本盘，为转型发展高质量发展加固底盘、筑牢基础；要着力调结构、促转型，激发疫情带给转型发展的倒逼效应，抓好产业升级、开放引领、创新驱动、全面深化改革，掌握高质量发展主动权；要着力强优势、创特色，持续提升城市建设品位、推动文化繁荣兴盛、加强生态文明建设，在厚植优势、彰显特色中不断增强核心竞争力。

中流击水，奋楫者进。抓实“稳”的举措，保持“进”的步伐，持续激发洛阳发展的竞进争先之势、干事创业之势、攻坚拔寨之势、接续奋斗之势，我们定将在加快积蓄城市发展之势中起势成势，把“定位”变成“定论”！ （洛平）