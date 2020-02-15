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洛阳市委十一届十三次全会精神在全市持续引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-25 08:50

　　连日来，市委十一届十三次全会精神在我市企业界引发热烈反响。大家纷纷表示，要落实全会精神，抓紧抓牢洛阳当前发展面临的重大机遇和有利条件，持续推进转型发展高质量发展，让经济发展更有“含金量”“含绿量”“含新量”，更可持续。

　　“这几天来通过学习全会精神，我们企业生产的劲头更足了！”洛阳万基铝加工有限公司抗疫药箔生产突击队队长张涛表示。当前，我国正处于巩固疫情防控成果关键时期，海外疫情持续蔓延，药用铝箔需求节节攀升，下一步铝箔车间将抓住机遇，将创新作为企业发展的驱动力，同时继续提高高附加值产品生产比例，加大市场开发力度，在常态化疫情防控中全面完成今年目标任务，持续推进转型发展高质量发展，为洛阳加快副中心城市建设作出应有贡献。

　　全会提出“要着力调结构、促转型，抓好产业升级、开放引领、创新驱动、全面深化改革，掌握高质量发展主动权”，这让国家农机装备创新中心科技发展部部长李保忠印象格外深刻。他表示，国家农机装备创新中心以创新为核心要务，将继续牢牢把握我国农业农村正在发生深度变革这一历史机遇，致力于为智能化、信息化、网联化的农业现代化生产方式提供装备及信息技术支撑，以打造农机领域原创科技的策源中心、行业技术进步的促进中心为核心目标，加快打造以洛阳为核心的高端农机装备产业集群，促进我国农机装备产业高质量发展，助力乡村振兴。

　　清洛基地营销中心总监、事业部总经理傅裕表示，通过学习全会精神，傅裕认为洛阳发展正面临着重大机遇和有利条件，结合国家及省、市利好政策，要在危机中寻找机会，实现新的业务突破。今年在供应链断档诸多不利因素的情况下，其团队骨干主动担当，挑起重任，积极推进与航天某院、612所、前进化工等在装备升级、产线改造领域的业务合作对接，取得了阶段性进展。下一步清洛基地将继续结合洛阳副中心城市建设的重大机遇，找准自身定位、放大平台优势、打造科技创新创业高地，为我市产业发展赋能。

　　“作为洛阳市属国有企业，我们更要围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，主动担当作为，以企业高质量发展助力副中心城市建设。”洛阳城乡建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长张希法说。按照集团部署，下一步，洛阳城建集团将继续在做好伊滨区开发建设资金保障的同时，全面布局工程、资产等板块建设，实现集团转型发展；深入贯彻落实乡村振兴战略，主动与相关县域对接，补齐县域基础设施建设短板；建立风险防控工作联动机制，确保集团公司持续健康发展；坚定不移深化国企改革，通过加快企业混改等工作，激发高质量发展内生动力，提高集团公司市场化水平，充分彰显在副中心城市建设中的国企使命和担当。

　　全会指出，要聚力加力增强区域辐射带动作用，加快推动洛阳都市圈规划建设，做强做优中心城区，提升县域经济竞争力。中原银行洛阳分行副行长焦启民对此印象深刻。他表示，洛阳正加快推进“引金入洛”工程，打造豫西北最大金融集聚功能区，将为加快推进副中心城市建设提供有力的金融支撑。作为河南省唯一的省级法人银行，中原银行洛阳分行将深耕洛阳，聚焦实体经济、聚焦民营小微企业、聚焦普惠金融，为洛阳高质量发展贡献力量。

　　“全会谋划了洛阳未来5年的发展蓝图，尤其是提到到2025年，洛阳将建成规模超万亿全国先进制造业基地，我们相信这个目标一定能够实现。”河南通达电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书张治中说。今年上半年，通达股份营业收入同比增长9.84%，值得一提的是，子公司成都航飞今年上半年营业收入同比增长157%。乘着洛阳打造全国重要的先进制造业基地的东风，通达股份将立足电线电缆这一主业，积极融入国家航空工业发展战略布局，坚持以创新驱动引领产业转型升级，推动企业实现高质量发展。(记者 李迎博 陈曦)
[ 责任编辑：马佳佳]
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