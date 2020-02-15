洛阳深入开展“联企入企惠企助企”活动 抓紧抓实省市重点项目

市委十一届十三次全会指出，要着力稳增长、保运行，保企业、扩投资、促消费、防风险，稳住经济基本盘。推进“稳”的举措，坚定“进”的方向，洛阳加快建设副中心、致力打造增长极的道路正越走越踏实，越走越豪迈！

“保”是基础、是立足点；“稳”是大局、是主基调。

“危”“机”并存之下，面对政策红利和疫情冲击交汇叠加，洛阳持续推进“六稳”“六保”“五提”，千方百计稳企业、扩投资、促消费，用“戴着口罩抓发展”的坚定信念踏出了光明大道。伴随着副中心城市建设吹响新号角，“新洛玻”回归，格力投产，“古都夜八点”点燃消费热情……千年古都激活投资热点、激发消费活力，稳住了经济基本盘，稳住了城市发展的信心决心，也稳住了人民持续提升的幸福感。

市委十一届十三次全会指出，要着力稳增长、保运行，保企业、扩投资、促消费、防风险，稳住经济基本盘。推进“稳”的举措，坚定“进”的方向，洛阳加快建设副中心、致力打造增长极的道路正越走越踏实，越走越豪迈！

深入开展“四企”活动，尽心尽力为企业排忧解难

近日，一份关于“洛阳制造”的火热答卷正式出炉：今年上半年，东方红大中马力拖拉机全国市场销量约10.5万台，稳居全国第一；其市场占比约为13.72%，相较2019年度的13.08%上升约0.64%，再次彰显了企业的雄厚实力。

企业的优异表现，离不开政府的鼎力支持。

在5个月前，中国一拖库存零部件仅够一周生产所用。面对企业在供应链条、物流交通、员工返岗等方面遇到的难题，我市针对一拖在市内的162家配套企业，通过明确责任、分片包干，逐一推动复工复产，企业由此早早进入满负荷生产状态，一台台东方红拖拉机走向市场，奔往农田，为企业今年的火热发展奠定基础。

今年第二季度，面对经济社会发展的重要窗口期，我市持续“戴着口罩抓发展”。针对疫情对各类市场主体造成的不同程度冲击，各级各有关部门通过开展“联企入企惠企助企”活动，深入企业走访调研，了解企业真实诉求，找准企业发展症结，共同研究找出对策，让企业有实实在在的获得感。

市金融工作局启动重点上市后备企业“绿色通道”、深入企业进行一对一调研指导，促使麦斯克实施市场化债转股，成功引进投资者。

市工信局对包括提质倍增试点企业等在内的350家企业派驻服务专员，实行一对一分包服务。

市商务局强化惠企政策落实，为我市外贸企业争取各类支持资金超过4000万元。

…………

市委十一届十三次全会指出，要继续深入开展“联企入企惠企助企”活动，抓政策落实、抓要素保障、抓产销对接，尽心尽力为企业排忧解难；要围绕保产业链供应链稳定，系统梳理完善全市重点产业链图谱和关联配套企业清单，高度关注产业链供应链运行变化，在稳链固链上下功夫、见实效。尤其要支持龙头企业、大型企业满负荷生产；加强产销对接、内外联动；支持外贸企业转型升级，千方百计稳住出口。

据统计，今年我市共研究出台支持实体经济发展20条、服务业13条、文旅产业16条、金融惠企23条、科技型企业17条、防范化解建筑业和房地产市场风险15条等一揽子政策，全市主要经济指标自3月以来持续回升，主要经济指标增速高于全国全省平均水平，经济基本盘保持稳定，出谷转正稳增稳升目标已实现。

抓紧抓实省市重点项目，发挥投资对经济增长拉动作用

自动化机器人有条不紊运行，生产线工人精准稳定操作，在位于高新区的格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地，一台台“洛阳造”格力空调实现了顺利下线。

作为珠海格力电器股份有限公司在全球布局的第13个空调生产基地，洛阳格力空调项目自2018年12月开工，到2020年7月1日首套空调顺利下线，建设周期仅18个月，在全球13个生产基地中建设周期最短，真正跑出了“洛阳速度”。

“项目快速推进，投资快速落地，离不开洛阳营造的良好营商环境。”格力电器(洛阳)有限公司总经办主任郭朝坦言。在该项目启动和建设期间，我市各相关单位积极为项目建设排忧解难，高效协调解决“围墙外”问题，在疫情防控期间帮助项目率先实现复工复产，实实在在为项目建设提供了“360度无死角贴心服务”。

随着格力电器、银隆新能源等重点项目建成投产，凯盛科技、忠旺集团等一批知名企业加速抢滩。今年6月，我市还与建业控股有限公司、中国工商银行河南省分行、中国银行河南省分行等签署战略合作协议，首期规模100亿元的洛阳制造业高质量发展基金随后也掀开了“红盖头”……

今年，我市紧抓副中心城市建设机遇，推动“97183”合理有效投资行动计划落到实处，通过严格落实领导分包、联审联批、项目督导等推进机制，在建项目抓进度、竣工项目抓投产、前期项目抓落地，持续强化项目攻坚。一个个“超额完成”“提前实现”，使得千年古都焕发出勃勃生机。

市委十一届十三次全会强调，要用好政府投资、扩大民间投资、吸纳外来投资，加大“两新一重”等领域投资力度。国家将扩大政府投资规模，有关部门要加强谋划、主动对接，争取更大支持。对今年谋划实施的515个省市重点项目要抓紧抓实，确保按节点推进。

“八方要素聚河洛”，作为投资热土，洛阳正形成对资本的强劲“引力场”！

完善落实促消费政策，夯实保持经济平稳运行的“压舱石”

促消费是稳经济的重中之重。今年我市出台一揽子促消费政策，为市民送来“真金白银”优惠；推出“古都夜八点”等活动，更是催生了消费热点、点燃了消费热情，推动全市经济迅速复苏回补、稳增稳升。

数字是最直观的表达：今年上半年，通过开展汽车消费季等活动，消费品市场持续回暖，我市社会消费品零售总额累计降幅逐月收窄，第二季度当季全市社会消费品零售总额同比增长0.2%，较第一季度增速大幅提升21.8个百分点。

根据市委十一届十三次全会部署，下一步我市要完善和落实各项促消费政策，下大力气促进消费回补和潜能释放，尤其要围绕促旺传统消费、保稳大宗消费、培育新型消费、激活潜在消费，不断激活夜间经济、节会经济、假日经济、暑期经济，积极开拓农村消费市场，着力促进消费市场全面回暖；要坚持“硬件”“软件”并举，持续优化消费环境；要坚持线上线下融合，着力推动互联网与更多传统消费相互渗透融合，推出更多智能化便捷化消费产品和模式，激活消费市场的一池春水。

同时，我市还将着力防风险，切实抓好各类风险隐患的监测、排查、处置工作，全力确保政治安全、经济安稳、社会安定、人民安宁。

在危机中育新机、于变局中开新局。以保促稳、稳中求进、进中蓄势，在抓实“六稳”“六保”基础上，通过着力推动“五提”行动走向深入，持续发挥投资拉动经济作用，夯实消费这个经济增长的“压舱石”，着力预防风险，洛阳在加快副中心城市建设道路上的步伐将更加铿锵！（记者 陈曦）