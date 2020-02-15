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放羊、种香菇、种植中药材……洛阳这个山村奔小康的路子多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-27 20:31

       啥是幸福生活？嵩县牛庄村村民各有看法——

　　“放羊，种香菇，卖下钱拿回家。”山坡上，刘春聚放着羊，红光满面；

　　“住上大房子，给媳妇孩子一个温馨的家。”新房里，解思会抱起孩子亲了又亲；

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　　过去的牛庄村，很穷，地处伏牛山深处、平均海拔1100米、距离车村镇区20多公里。565口人散居在一条十几公里的深沟里，连条像样的出山道路都没有。

　　如今的牛庄村，好得很。楼房林立、道路宽阔，健身广场、卫生所、幼儿园、小学、商店应有尽有。有人回老村包山头，搞养殖种植；有人组团外出，学手艺“挣大钱”；有人在新家合伙创业，生活蒸蒸日上……

　　事实证明，牛庄村这些年以路盘活资源、鼓励外出创富、搬迁改善居住条件的发展思路是正确的。

　　7月17日，山里的雨越下越大。刘春聚赶紧起身赶羊入圈，“95、96、97……”数到110只，他才放心地把圈门关上，一路小跑回屋躲雨。

　　刘春聚今年54岁，早年在老村住的时候也放羊，不过那时轻易出不了山，仅仅养了几只，“够卖俩钱顾住生活都中”。后来，刘家响应异地搬迁政策出山，但在刘春聚看来，老村满山的中药材和喂养的草都是宝，没出路太可惜了。

　　2015年，村班子开始筹划修路，第二年，时任牛庄村驻村第一书记的孙昌亮从帮扶单位市公路事业发展中心争取到支持，几年间，一条8公里多的水泥路一点点从山外延伸到老村。路通了，刘春聚和不少人都回老村做起了“老板”，如今他的“身家”包括110只羊、2万袋冬香菇和不少中药材。

　　“老村成了我们的‘产业园区’。”村主任解新省打趣说，现在牛庄人把家安在新村，养殖场、种植园放在老村，买来摩托车、小汽车当“通勤班车”。

　　村民解思会29岁，个头不高、不善言辞。他的新家在幸福家园社区，有100多平方米，是个三室一厅，前不久刚装修过，窗明几净、宽敞舒适。中午吃过饭，解思会和妻子和孩子玩了起来。看着眼前的温馨一幕，解思会十分感慨，那时他家住在老村的土房里，日子过得紧巴巴。

　　这些年，为了改善村民居住环境，让他们走出大山，村班子根据政策，安排全村164户村民分批搬迁，分别入住四个社区，其中，幸福家园社区毗邻车村镇区，入住村民最多，解思会就是在2018年年底搬进来的。

　　新家意味着生活的新开始，脑子活、爱钻研的解思会和朋友合伙建起厂子，做起了醇基燃料生意，成了方圆左近饭店的供货商。生意咋样？解思会不好意思地笑笑，指了指屋子：“反正装修钱挣下了。”

　　除了事业，解思会走出大山后，也组建了自己的小家庭，如今他的孩子已经几个月了。“还得接着干啊，得叫生活更好。”解思会说。

　　外出打工是不少农家人的创收“选项”，牛庄村不例外却有特色——组团干足浴足疗生意，这些年在村里的引导下，逐渐形成了专业队伍，村民陈兵“主攻”浙江方向，时运磊主要在山东一带活动。

　　接通栗玉果的电话时，他正在山东聊城的一家足浴店内上班。尽管今年37岁，但他已经在外闯荡多年，如今他和妻子都在老乡开的足浴店内做管理人员，从农民变成了白领。

　　现任驻村第一书记任锁柱算了一笔账：目前牛庄村村民都已迁出大山；60多户村民种植100多亩中药材，养殖1500多只羊；香菇基地年产17万袋；20多家足浴足疗连锁店累计带动百余人次创业、就业……

　　“三条大道”通小康，牛庄村会越来越牛。

　　记者手记

　　不怕“登山”苦、找对“出山”路，才能走上幸福路。刘春聚、解思会、栗玉果身上，是牛庄人的倔劲儿；一个个喜人的数字，证明牛庄村发展思路对头。奔小康就要找对路子，让倔劲儿变成无穷的干劲儿。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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