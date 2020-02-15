洛阳今天晴天到多云局地有阵雨 气温22℃到31℃

今天晴天到多云，局地有阵雨，偏南风3级左右，气温22℃到31℃。

近期，降雨频繁，气温也格外友善。

截至昨日16时30分，我市的最高气温在25.5℃(新安)至29.5℃(栾川)，最低气温在20℃(伊川)至21.4℃(偃师)。这跟人们印象中热浪滚滚、潮湿闷热的伏天相去甚远。很难想象，中伏里能有这样清凉舒爽的天气。

河南省气象服务中心官方微博@河南气象称，未来几天，我省依然难觅高温踪影，多分散性阵性降水，局地伴有强对流天气。

市气象台根据最新的气象资料分析，在短期内，我市多云间晴天，局地有阵雨。29日到30日转受副热带高压边缘西南气流影响，多分散性阵雨或雷阵雨天气。预计今天晴天到多云，局地有阵雨，偏南风3级左右，气温22℃到31℃。明天多云到阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温23℃到30℃。虽在盛夏，却无高温，这样的天气，好好享受吧。

这里有一个小提醒：近期，空气湿度大，可能对家电造成隐性损害。长期不使用的家电，可以开机使用一段时间，利用其工作产生的热量驱散潮气，延长电器的使用寿命。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）