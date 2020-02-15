洛阳义务教育阶段民办学校29日“摇号”

今日，洛报融媒记者从市教育局获悉，29日洛阳将举行义务教育阶段民办学校招生电脑派位(以下简称“摇号”)。今年相关民办学校共计划招生9939人，共有13384人报名。

今日，洛报融媒记者从市教育局获悉，29日洛阳将举行义务教育阶段民办学校招生电脑派位(以下简称“摇号”)。今年相关民办学校共计划招生9939人，共有13384人报名。

【关键词】共有13384人报名

今年义务教育阶段民办学校计划招生9939人，共有13384人报名。

“幼升小”共涉及18所民办学校(20个校区)，计划招生3615人，共报名5079人。其中，9所学校(10个校区)参加“摇号”，9所学校(10个校区)报名未满额，不需“摇号”。

“小升初”共涉及22所学校，计划招生6324人，共报名8305人。其中9所学校参加“摇号”，13所学校报名未满额，不需“摇号”。

洛阳市教育局有关负责人介绍，按照相关政策，今年的义务教育阶段民办学校招生入学工作优化了审核流程，简化了外来人员随迁子女报名手续，增加系统信息确认流程。

【关键词】公平公正

据悉，29日现场“摇号”时，将首先公布参与摇号的学校和具体流程。此后，将数据以加密文件形式从报名系统中导出，再将数据导入“摇号”软件进行解密。导入数据时，会进行严格的数据校验，以确保学生的数据准确无误。“摇号”软件运行时将采用完全与网络隔绝的物理主机，以防受到恶意攻击和篡改。“摇号”软件采用真实随机数算法，将确保学生的“摇中”概率相同。

“摇号”结束后，洛阳市教育局将通过洛阳教育城域网公布结果，各校也将于当日公布本校“摇号”结果，并通知“摇中”的学生及其家长。学生及其家长可登录洛阳市义务教育民办学校招生信息服务平台，点击进入“派位查询”界面，查询结果。

【关键词】录取报到

7月30日，被电脑“摇中”的学生登录洛阳市义务教育民办学校招生信息服务平台，点击“打印通知单”界面自行打印“报到通知单”，并持通知单到学校办理报到手续。通过“摇号”录取的学生不再参加公办学校划片招生。

7月30日至31日，招生学校组织“摇号”录取的学生进行报到，按照核定的收费项目和标准进行收费。

8月3日，义务教育阶段民办学校上报新生录取名单，学校对录取的学生进行学籍预注册。已被民办学校录取的学生不再参加公办学校划片招生。8月4日，义务教育阶段民办学校招生工作结束。（洛报融媒记者 孟山）