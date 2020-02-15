洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

考核合格留任入编！洛阳将招聘1200名特岗教师
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-27 19:32

　　洛报融媒记者今日获悉，今年我省将为农村学校新招聘特岗教师1.7万名，其中洛阳7个县将招聘1200人。目前，网上报名工作已经启动，截止时间为8月2日。

　　据悉，今年全省共95个县(市)实施“特岗计划”，其中，52个原贫困县计划招聘特岗教师11000名，其他43个县计划招聘6000名。洛阳7个县共计划招聘1200名特岗教师，分别为：新安县60人，栾川县70人，嵩县280人，汝阳县230人，宜阳县230人，洛宁县110人，伊川县220人。

　　此次招聘对象为全日制普通高校本科及以上毕业生、师范类专业专科毕业生，同时要求年龄在30周岁以下(1990年7月1日以后出生)。今年我省将实施“先上岗、再考证”阶段性措施，教师资格不作为特岗教师招聘报考的限制性条件。全省统一笔试时间为8月9日上午9:00—11：00。具体内容可登录河南省教育厅官网或河南省特岗教师招聘网站查询。笔试成绩于8月17日对社会公布，考生可登录招聘系统查询笔试成绩。通过笔试且符合条件的应聘者将于8月21日至23日接受面试。

　　按规定，特岗教师服务期为3年，在聘用期间工资待遇、职称评聘、评优评先、年度考核等方面与当地公办学校教师享受同等待遇。特岗教师服务期满后，经考核合格且愿意留任的转为编制内正式教师，并享受国家关于引导高校毕业生到基层工作的各项优惠政策。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖尿病虽有遗传性，但改变不良生活方式能有效预防
  • ·他脚底板上的痣烂了，一查竟是恶性肿瘤
  • ·女童被蜂蜇伤手指红又肿 大叔被蜂蜇伤竟昏迷不醒
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳班超纪念馆即将向公众开放 记者提...
  • 最新！80余所高校在豫招生预估分数线来了
  • “东方红”成为东北保有量销售量最大...
  • 洛阳市统建青年人才公寓项目施工 倒排...
  • 今年高考我省超13万名考生过一本线 比...
  • 洛阳住房公积金上半年主要经济指标情...
  • 二里头文物：历经数千年，承载夏文化
  • 插着“导管”完成高考的孟津考生宋文...
  • 洛阳在多个领域持续发力 用心用情用...
  • 数说洛阳上市公司
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月24日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    河柴重工：研制船用气...
    洛龙区开展“八一”建...
    中共洛阳市委党校新校...
    百岁老人何翠连长寿秘...
    精彩热帖

    夜景人像摄影

    乡村随拍

    风情晚荷

    荷塘花儿开 美女入画来
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605