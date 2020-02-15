考核合格留任入编！洛阳将招聘1200名特岗教师

洛报融媒记者今日获悉，今年我省将为农村学校新招聘特岗教师1.7万名，其中洛阳7个县将招聘1200人。目前，网上报名工作已经启动，截止时间为8月2日。

洛报融媒记者今日获悉，今年我省将为农村学校新招聘特岗教师1.7万名，其中洛阳7个县将招聘1200人。目前，网上报名工作已经启动，截止时间为8月2日。

据悉，今年全省共95个县(市)实施“特岗计划”，其中，52个原贫困县计划招聘特岗教师11000名，其他43个县计划招聘6000名。洛阳7个县共计划招聘1200名特岗教师，分别为：新安县60人，栾川县70人，嵩县280人，汝阳县230人，宜阳县230人，洛宁县110人，伊川县220人。

此次招聘对象为全日制普通高校本科及以上毕业生、师范类专业专科毕业生，同时要求年龄在30周岁以下(1990年7月1日以后出生)。今年我省将实施“先上岗、再考证”阶段性措施，教师资格不作为特岗教师招聘报考的限制性条件。全省统一笔试时间为8月9日上午9:00—11：00。具体内容可登录河南省教育厅官网或河南省特岗教师招聘网站查询。笔试成绩于8月17日对社会公布，考生可登录招聘系统查询笔试成绩。通过笔试且符合条件的应聘者将于8月21日至23日接受面试。

按规定，特岗教师服务期为3年，在聘用期间工资待遇、职称评聘、评优评先、年度考核等方面与当地公办学校教师享受同等待遇。特岗教师服务期满后，经考核合格且愿意留任的转为编制内正式教师，并享受国家关于引导高校毕业生到基层工作的各项优惠政策。（洛报融媒记者 孟山）