4小贼假装拜神 盗窃功德箱内现金

昨日，新安县公安局民警告诉记者一件事儿：新安县某道观功德箱内3500余元现金被盗，我们根据监控视频锁定一辆赣A牌照黑色轿车，以车找人，最终将4名嫌犯抓获。

昨日，新安县公安局民警告诉记者一件事儿：新安县某道观功德箱内3500余元现金被盗，我们根据监控视频锁定一辆赣A牌照黑色轿车，以车找人，最终将4名嫌犯抓获。

2018年12月17日，新安县某道观负责人报警称，该道观功德箱内的现金被盗走3500余元。民警调取道观内监控视频发现，12月14日10时许，两男两女出现在道观内，有两人分别在神殿前后门放风，另外两人一人打伞作掩护，一人手持伸缩杆盗取功德箱内的钱。如果有游客进入神殿，嫌犯立即假装跪拜。

根据视频追踪，民警锁定一辆赣A牌照的黑色轿车。在南昌警方的配合协助下，新安警方查明该轿车上4人分别为涂某(女)、张某(女)、杨某、刘某，均系江西南昌人。

民警进一步侦查得知，杨某又租了一辆赣A牌照白色轿车，4名嫌犯乘坐该轿车出现在焦作武陟境内。今年1月10日晚，侦查员发现该白色轿车在武陟城隍庙附近长时间逗留，有作案嫌疑。当晚，新安警方在一家宾馆内将4名嫌犯控制，次日2时许，将4人押解回新安县公安局。

目前，4名嫌犯已被新安县公安局依法刑事拘留，该案正在进一步办理。（洛阳晚报记者 余子愚 实习生 秦月 通讯员 翟天下）