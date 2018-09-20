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俩男子持金属探测仪进别人家“寻宝” 涉嫌盗窃被拘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-09 09:08

民警查获的金属探测仪

　　近日，伊滨派出所民警给记者说了一件事：近日，看了网络上的寻宝视频后，俩男子买来金属探测仪，到我们辖区一村民的老宅里寻宝，这已经涉嫌入室盗窃了。

　　民警告诉记者，他们近日接到辖区老井村村民报警称，有两名陌生男子出现在同村村民老宅里，形迹可疑。民警到场后发现，两名年轻男子已被当地村民控制住。在这俩人的身上，民警并未发现赃物，但俩人随后交代的情况让民警哭笑不得。

　　两名男子交代，他们是通过微信认识的，因为平时经常在快手视频上看别人拿着金属探测仪在河边及一些废弃的老房子附近探钱币和古董，他们就相约从网上买来金属探测仪，准备试试。

　　民警说，两名犯罪嫌疑人的运气好像并不好，他们在偃师伊河边并没探到什么东西，就开车来到伊滨区。

　　据犯罪嫌疑人交代，他们看到山上有老房子，就翻过倒塌的院墙进入村民家中，在室内翻抽屉未发现值钱物件，准备离开时被附近村民发现，因为自认为没有偷到东西，所以面对村民的质问时也未逃跑。

　　警方认为，这两名犯罪嫌疑人未经允许进入村民家中，已经涉嫌入室盗窃。随后，俩人被警方刑事拘留。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 王培清 文/图）
[ 责任编辑：张燕]
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