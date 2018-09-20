洛阳警方破获一起盗窃地铁建设工地物资的犯罪案件

近日，我市警方破获一起盗窃地铁建设工地物资的犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人9名。

近日，我市警方破获一起盗窃地铁建设工地物资的犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人9名。

7月21日，瀍河派出所接到地铁1号线一建筑单位报警，称工地内的钢筋被盗。接到报警后，民警迅速展开侦查，发现自今年6月以来，犯罪嫌疑人许某伙同瀍河区一地铁建设工地内的3号和4号钢筋加工站内部人员，先后11次盗窃钢筋。

经查，许某伙同4号加工站的邓某权、邓某勇先后3次盗窃螺纹钢筋，由司机刘某驾车运输，在许某指引下将被盗钢筋卖至钢材旧货市场。该市场的贾某收购1次约27.5吨，张某经袁某介绍收购2次约23.9吨。

另外，许某伙同3号加工站的孙某、李某先后8次盗窃螺纹钢筋，在许某指引下将被盗钢筋卖至钢材旧货市场。其中，贾某收购1次约16.2吨，张某经袁某介绍收购7次约120吨。

经评估，被盗钢筋总价值约80万元。

目前，许某等9名犯罪嫌疑人已被抓获归案，其中邓某权、邓某勇、刘某已被移送检察机关审查起诉。另外，犯罪嫌疑人贾某将收购来的27.5吨被盗钢筋全部追回，上交赃款47200元(被盗16.2吨钢筋收购价格)；犯罪嫌疑人张某将收购来的被盗钢筋售卖，尚未追回。案件仍在进一步侦办中。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 程昊）