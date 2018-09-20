男子盗窃未遂忙逃跑 “坐骑”也不要了

近日，市民王先生告诉记者一件事：一男子偷我电动三轮车的电瓶时被我发现，他落荒而逃，结果连自己骑来的摩托车也不要了。
绘图 吴芳
近日，市民王先生告诉记者一件事：一男子偷我电动三轮车的电瓶时被我发现，他落荒而逃，结果连自己骑来的摩托车也不要了。
王先生家住洛浦路一小区一楼。11日19时30分许，他正在家看电视，隐约听到他那辆停在窗外的电动三轮车有异响，他开门一看，发现一名40多岁的男子弯着腰正在撬车上的电瓶。
王先生大喝一声，该男子吓得丢下手中的螺丝刀撒腿就跑。王先生在后边紧追，男子却并不往小区门口跑，而是直奔停在附近的一辆两轮摩托车，慌乱中摸出钥匙往摩托车锁孔里插。王先生上前揪住该男子的衣服，大喊“抓小偷”，对方顿时更加慌乱，情急之下用力甩开王先生的手，连摩托车也不要了，一溜烟便跑得没了影。
王先生报警后，车站派出所民警来到现场，将这辆没有号牌的摩托车移走，并叮嘱王先生留意该男子。目前，此案正在进一步调查。（洛阳晚报记者 山军伟）
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