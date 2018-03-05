操作数控车床，他有“绝活” ——记洛阳市五一劳动奖章获得者孟拥军

干一行、爱一行，钻一行、精一行，这是河南柴油机重工有限责任公司装备制造公司数控车班班长孟拥军的职业理念。工作29年来，他坚持出满勤，连续多年放弃公休假，把心思和精力都用在了工作上，获河南省国防科工委优秀党员、洛阳市青年岗位能手、洛阳市技术能手等荣誉称号。

孟拥军在操作数控车床(资料图片)

干一行、爱一行，钻一行、精一行，这是河南柴油机重工有限责任公司装备制造公司数控车班班长孟拥军的职业理念。工作29年来，他坚持出满勤，连续多年放弃公休假，把心思和精力都用在了工作上，获河南省国防科工委优秀党员、洛阳市青年岗位能手、洛阳市技术能手等荣誉称号。

数控车工是企业生产一线的最前沿，工作任务重、人手少。孟拥军自2008年担任班长之后，大胆抓管理，刻苦钻研业务，深入学习研究数控编程与操作，掌握多种数控操作系统的知识，紧密围绕经济效益和生产质量、效率，不断改进数控加工方法、数控程序和生产工艺，合理安排生产，连续多年超额完成公司下达的生产目标任务。

打铁先需自身硬。孟拥军熟悉铣、磨、钻、线切割等工种，做到一专多能，在员工心目中树立了业务纯熟的好形象。他自制各类夹具、量具、刀具，提高加工精度和效率，参与技术攻关、质量控制小组、创新工作室等活动，积极配合车间解决生产中的重大疑难问题，始终把生产放在首位。

孟拥军协助技术人员改进了许多种零件的加工工艺，将不必要的琐碎工序合并成一道工序进行，既节省了加工时间，也提高了质量。数控车床的液压卡盘原先加工范围较小，经他改进后的液压卡爪，可以对小到10毫米、大到550毫米的工件进行装夹，且定位精度小于0.02毫米，满足了车间大大小小各种零件的生产需要。

在试制622型柴油机高压油泵上安装的环零件时，为了克服该薄壁零件出现的0.3毫米至0.5毫米椭圆问题，孟拥军通过多次实验不断改进工艺，制作了两套工装，从准备的5套加工方案中选出最优加工方法，克服了薄壁零件加工中产生变形的问题，最终使产品质量完全可控，φ125f7外圆φ115H8内孔处于100%合格状态。

一颗星再明亮也没有整个星空美丽。作为公司技术带头人，面对刚参加工作的青年工人，孟拥军毫不吝啬地把辛辛苦苦学习掌握的经验和知识传授给他们，言传身教做好“传、帮、带”。他把自己近30年的工作技能经验，总结整理成教材和电脑课件，利用业余时间，用多种形式传授给年轻的员工，帮年轻员工很快胜任各自的岗位工作。功夫不负有心人，他的徒弟参加省、市或公司举办的技术竞赛活动并取得了优异成绩，极大地鼓舞了年轻员工学知识、练技能的士气。

平凡的岗位，不平凡的价值。孟拥军深知工作没有最好，只有更好，他在紧张而又忙碌的岗位上默默耕耘，只为自己心中那份挚爱的事业。 (姜明明)