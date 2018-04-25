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勇当炼化建设排头兵——记洛阳市五一劳动奖章获得者杨朝晖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-03 09:21

　　参建11套重点工程、18套场站工程，安装各种大型新型压缩机组百余台、动静设备近万台……中国石油天然气第一建设有限公司第三工程处322工程队队长杨朝晖，突击在一个个急难险重的关头，用以身作则的担当和能打硬仗的作风，成为该工程处当之无愧的排头兵。

　　2017年 4月，322工程队在呼和浩特炼油厂抢修时，业主点名要求杨朝晖进行烟气轮机转子更换。在接到任务后，他根据人员分布，从各项目抽调人手组织了22人的抢修队伍，用短短2 天时间到达现场进行抢修。抢修期间，他带领员工在现场加班加点，24小时倒班不停，每天工作16个小时以上，只用了6 天就完成了烟气轮机更换转子的任务。经过半年的努力，322工程队从开始定员的12个钳工增加到29个钳工，得到了业主的充分肯定。

　　2017年5月，在天津炼油厂检修期间，杨朝晖要求队伍严把质量关，在螺栓清洗工作中对每条螺栓进行除锈和修复，按规格和材质分类摆放，做好交接和发放记录，实现清洗场地目视化、管理标准化，受到业主和集团公司的表扬，吸引兄弟单位前来参观学习，使螺栓清洗成为一建公司标准化大检修的一大亮点。

　　天津炼油厂检修完毕，杨朝晖旋即带领员工赶赴银川炼油厂。他们克服人员少的困难，每天加班加点工作，提前4 天完成所负责的48台换热器检修工作，再次收获赞誉。

　　安全是管理的重中之重。结合班组青年工人占大多数，安全风险识别与控制能力比较弱的实际情况，近年，杨朝晖带领全队不断加大隐患排查治理力度，不断强化全员对安全工作重要性的认识，完善安全管理机制，有效地遏制了各类事故的发生，取得了显著成效，实现了“安全生产零伤害”的喜人成绩。

　　用知识武装头脑,以过硬的素质提升全员战斗力，是杨朝晖孜孜以求的目标。他组织有经验的班组长和技术员整理了以往工作的资料，把所有机组安装工作资料制作成大量的PPT培训教材，在培训时结合实际，让员工能更容易地学习安装和操作技术，实现了学习和工作相结合，极大地提高了工作效率。

　　不忘初心，相互成就。在无数加班加点鏖战工程的时刻，杨朝晖把自己的成长和企业的生存发展紧紧联系在一起，爱岗敬业、激情奉献，带领322工程队成长为规范团结、能征善战的优秀团队，并荣获2012年度洛阳市青年文明号、2014年度河南省青年文明号等荣誉。（姜明明）
[ 责任编辑：席倩倩]
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