地铁建设的“拼命三郎” ——记洛阳市五一劳动奖章获得者刘凯

地铁建设，寄托着700万河洛儿女的美好期待，也承载着洛阳的梦想和未来。34岁的中铁隧道集团股份有限公司高级工程师刘凯，正是奋战在洛阳地铁建设一线的“筑梦者”。

地铁建设，寄托着700万河洛儿女的美好期待，也承载着洛阳的梦想和未来。34岁的中铁隧道集团股份有限公司高级工程师刘凯，正是奋战在洛阳地铁建设一线的“筑梦者”。

2017年6月，有着10余年市政施工经验的刘凯，在接到洛阳市轨道交通1号线2标04工区项目执行经理任命的当天就赶到工程所在位置，拿着图纸勘察现场。炎炎夏日，他带着项目其他管理人员白天勘察现场、与各相关单位对接，晚上进行项目策划、研究施工方案，一周内完成现场施工边线放样并拿出初步项目策划，被同事们称为“拼命三郎”。

刘凯不仅是个技术过硬的“铁人”，还善于打破常规，创新思路解决困难。他负责的站场处于市中心地段，周边建筑林立，地面人流如织，地下管线密布。刘凯不等不靠、主动出击，从地质条件研究到资源市场调查，从管线调查到管线迁改方案，从交通疏解到施工组织，他都一一进行任务分解和人员分工，保障了地铁项目建设。

七里河站受到公交电车电缆线和10kW电力线影响无法围挡进场，刘凯或用尺子或用步子丈量，有时一站就是几个小时，数日后想出解决方案。他通过电车线杆加长，局部便道宽度调整，采用化整为零分块围挡的方案，在保障电车运行的情况下使1号线2标率先围挡并成功开钻，被市轨道交通有限责任公司给予肯定，起到了引领和表率作用。

七里河站按照原设计需要分3次施工才能完成，刘凯大胆设想，通过优化交通疏解方案，与相关方面多次沟通，最终实现可一次完成施工，节约工期3个月以上，大大降低了施工对周边的影响。

对自己严苛的同时，刘凯对员工却如春风般温暖。在他力主下，项目部登记相关信息为员工准备生日蛋糕、为困难职工捐款，修建了标准篮球场、桌球室、乒乓球室、阅览室等休闲娱乐设施，大大丰富了员工的业余生活。

俗话说，忠孝不能两全。刘凯的老家在郑州，两个孩子和年迈的父母均由妻子一人照顾，洛阳到郑州这短短一个半小时的车程，却成为他和家人之间难以逾越的鸿沟。今年1月，父亲骑电动车摔倒致小腿严重骨折，但因地铁施工任务繁重，刘凯3天后才见到躺在病床上的父亲，禁不住泪流满面。

带着“拼命三郎”的标签，刘凯和广大地铁建设者全身心地投入到洛阳轨道交通事业中去，为的是圆市民一个“地铁梦”，为的是人们乘坐便捷轨道交通出行时的那一抹微笑。（姜明明）