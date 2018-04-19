洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

地铁建设的“拼命三郎” ——记洛阳市五一劳动奖章获得者刘凯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 08:51

　　地铁建设，寄托着700万河洛儿女的美好期待，也承载着洛阳的梦想和未来。34岁的中铁隧道集团股份有限公司高级工程师刘凯，正是奋战在洛阳地铁建设一线的“筑梦者”。

　　2017年6月，有着10余年市政施工经验的刘凯，在接到洛阳市轨道交通1号线2标04工区项目执行经理任命的当天就赶到工程所在位置，拿着图纸勘察现场。炎炎夏日，他带着项目其他管理人员白天勘察现场、与各相关单位对接，晚上进行项目策划、研究施工方案，一周内完成现场施工边线放样并拿出初步项目策划，被同事们称为“拼命三郎”。

　　刘凯不仅是个技术过硬的“铁人”，还善于打破常规，创新思路解决困难。他负责的站场处于市中心地段，周边建筑林立，地面人流如织，地下管线密布。刘凯不等不靠、主动出击，从地质条件研究到资源市场调查，从管线调查到管线迁改方案，从交通疏解到施工组织，他都一一进行任务分解和人员分工，保障了地铁项目建设。

　　七里河站受到公交电车电缆线和10kW电力线影响无法围挡进场，刘凯或用尺子或用步子丈量，有时一站就是几个小时，数日后想出解决方案。他通过电车线杆加长，局部便道宽度调整，采用化整为零分块围挡的方案，在保障电车运行的情况下使1号线2标率先围挡并成功开钻，被市轨道交通有限责任公司给予肯定，起到了引领和表率作用。

　　七里河站按照原设计需要分3次施工才能完成，刘凯大胆设想，通过优化交通疏解方案，与相关方面多次沟通，最终实现可一次完成施工，节约工期3个月以上，大大降低了施工对周边的影响。

　　对自己严苛的同时，刘凯对员工却如春风般温暖。在他力主下，项目部登记相关信息为员工准备生日蛋糕、为困难职工捐款，修建了标准篮球场、桌球室、乒乓球室、阅览室等休闲娱乐设施，大大丰富了员工的业余生活。

　　俗话说，忠孝不能两全。刘凯的老家在郑州，两个孩子和年迈的父母均由妻子一人照顾，洛阳到郑州这短短一个半小时的车程，却成为他和家人之间难以逾越的鸿沟。今年1月，父亲骑电动车摔倒致小腿严重骨折，但因地铁施工任务繁重，刘凯3天后才见到躺在病床上的父亲，禁不住泪流满面。

　　带着“拼命三郎”的标签，刘凯和广大地铁建设者全身心地投入到洛阳轨道交通事业中去，为的是圆市民一个“地铁梦”，为的是人们乘坐便捷轨道交通出行时的那一抹微笑。（姜明明）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]乳牙怎么还不掉？宝宝换牙期的五大问题
  • ·[健康]24岁姑娘颈部鼓起“小鸡蛋”，一年没睡好！
  • ·[健康]担心癌症找上门？定期做这些检查能"救命"
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳伊水游园美如画 假期游玩好去处
  • 洛阳一对新人遇堵车 为赶良辰高速路上...
  • 洛阳出台高中阶段教育普及攻坚实施方案
  • 五一假期乘高铁从洛阳出发 半天时间能...
  • 洛阳市城乡规划委员会2018年第五次会...
  • 李亚会见忠旺集团客人
  • 隋唐城遗址植物园：百花齐放留春驻
  • 执法用上无人机 城市管理“眼”更亮
  • “城市家具”提升古都魅力 多种洛阳特...
  • 好消息！在火车上补票、吃饭能用手机...
    		•
    百姓呼声
    公交集团银隆充电站建设项目的最新进展
    王城大道与太康路口计划建设过街天桥
    精彩图片
    洛阳小伙双臂残疾自食...
    洛阳伊水游园美如画 假...
    “城市家具”多种洛阳...
    洛阳一对新人遇堵车 为...
    精彩热帖

    晨练景观

    洛阳神州牡丹园

    百花盛开时

    岸落蔷薇水浸莎
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605