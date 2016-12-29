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压路机“智”造能手— —记洛阳市五一劳动奖章获得者金仁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-04 09:21

　　扎根一个行业，倾注满腔热情，出力出活出彩，这是国机重工(洛阳)有限公司压实机械事业部研究所产品设计人员金仁的工作写照。他致力于智能化产品研发工作，用辛勤和智慧标注着一个又一个技术新高度。

　　不服输、爱学习的劲头，让46岁的金仁身上始终散发着蓬勃朝气。在公司决定开发智能化压路机时，金仁的的脑海中还是一片空白， CAN总线、 SAE-J 1939现场总线协议、电控发动机接口技术等新事物犹如拦路虎，挡住了前行的道路。他没有退缩，购买相关书籍，挤出学习时间，下班后上网查资料，很快他就初步掌握了这些关键技术，当年便研发出公司第一代LDD 316 H 双钢轮智能压路机，参加上海工程机械展。

　　不少棘手的难题，在金仁过硬的技术面前往往迎刃而解。 LRS 240 E 样机装配完毕后，进入调试阶段，但协作方由于不了解CAN总线油门控制技术，造成发动机油门失效，整机不能进入调试。金仁采用外挂控制器，及时解决了问题，并详细为协作方讲解了CAN油门控制的机理及控制方式，缩短了整机的调试时间。

　　GYL 263 RC智能遥控垃圾压实机为公司与南京理工大学合作开发项目，具有高效、智能、环保、操控舒适等特点。该机通过单片机、无线数传、无线图传和定位系统实现智能化无人操控，彻底避免了恶劣环境和特殊工况对驾驶人员的伤害。在研发过程中，金仁一方面与南京理工大学协调技术细节，另一方面协调组织生产，对于核心电控元器件的焊接、整机布线等工作亲力亲为，保证了整个项目的顺利进行。 GYL 263 RC智能遥控垃圾压实机最终亮相2017北京工程机械展，荣获2017 BICES创新产品白金奖。

　　GYS 330单钢轮振动压路机为公司2017年度设计开发的最大吨位机械驱动压路机，也是第一台应用智能控制技术的机械单钢轮振动压路机。金仁主持该“大块头”控制系统的整体规划和设计，为“大块头”配置了“大脑”，实现了发动机功率自适应、电控油门离合器联动、压路机起停振互锁等诸多智能功能。

　　在设计工作中，金仁积极推广和运用模块化、通用化设计，从而降低产品的管理成本和采购成本。针对压路机电控系统的特点，他将压路机的供电系统做成统一的模块，使不同型式、不同系列的压路机都能采用同一供电模块。而对于同一系列的压路机，采用同平台设计，力争各部件的一致和统一。

　　不忘初心，笃行致远。金仁表示，在今后的工作中，将用执着和热爱续写人生追求，用拼搏和实干攀登新的技术高峰。 (姜明明)
[ 责任编辑：马佳佳]
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