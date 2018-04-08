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洛阳文博广场 ： 打造中轴线上文化地标区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-04 08:52

　　

文博广场效果图

　　位于洛阳博物馆周边区域的文博广场，将打造成为中心城区的绿心、文心、轴心。4月26日，市城乡规划委员会2018年第五次会议审议并原则通过了《洛阳市文博广场设计方案》。洛阳日报今日对该规划方案进行公示，敬请关注。

　　文博广场位于洛阳博物馆周边区域，南起隋唐城遗址植物园胜利渠，北至牡丹桥头，西起隋唐城路，东至聂泰路，面积约422亩。

　　该广场将把博物馆、广电中心、规划展示馆和隋唐城遗址植物园有机结合在一起，对我市的历史、现在、未来进行全景展示。未来，文博广场将用绿地、广场、场馆等元素，营造重要的空间节点，成为城市中轴线上的文化地标区。

　　●关键词：轴线设计

　　按照规划，在文博广场东北角靠近牡丹桥头处设计绿地游园，并在园内设置广场、步道、花架、公厕等。

　　在博物馆和广电中心之间，将新建银杏大道，使其成为文博广场的南北轴线。银杏大道两侧行道树选用银杏等乔木，并设置林荫停车场。

　　在文博广场规划中，一个重要项目就是增设隋唐城遗址植物园北门，与银杏大道形成对景。该门以子母阙为造型，两侧设置游客中心，进入北门后，设计石拱桥与植物园内部道路相连。

　　●关键词：交通优化

　　——打通聂泰路

　　按照规划，我市计划实施聂泰路向北打通工程，实现与牡丹桥直接连通，分流隋唐城路的交通流。

　　目前，聂泰路向北已修建至博物馆东北角，长度1.7公里，距北侧滨河南路路口0.6公里。考虑现状聂泰路为双向四车道，通行能力较弱，本次将按照现状聂泰桥的断面结构，拆除聂泰路中央分隔带,将道路红线宽度由26米调整为30米，道路断面改扩建为双向六车道。

　　——打通博物馆北侧内部路

　　按照规划，在打通聂泰路的同时，近期我市将先行打通博物馆北侧内部路，以缓解交通压力。

　　●关键词：景观升级

　　——绿地游园

　　在文博路与隋唐城路交叉口规划绿地游园。该游园设计半圆形迎宾广场，广场上设置花坛，种植油松，配置景石，周边为疏林草地，种植百日红、海棠、木槿等。

　　——百姓舞台

　　在洛阳广电中心南侧，建设一处休闲广场和百姓舞台。广场采用透水砖铺设，方便群众开展休闲活动。广场南侧建造户外舞台，设置化妆间、更衣间等配套服务设施，为群众开展广场演出活动提供场所。

　　——阳光草坪

　　按照规划，文博广场将保留现有博物馆前的草坪，并铺设园路、设置小广场，方便游人游玩。在规划展示馆南侧，也将设置草坪和游园，形成开阔绿地景观，方便群众日常游玩和观景。（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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