定鼎门广场二期工程将于牡丹文化节后启动

作为此次牡丹文化节开幕式举办地点的定鼎门广场是洛龙区新建成的休闲观光广场，该广场和定鼎门遗址博物馆、正在规划建设的天街和南侧的沿河公园带形成一体，未来将成为隋唐洛阳城国家历史文化公园的重要组成部分。

作为此次牡丹文化节开幕式举办地点的定鼎门广场是洛龙区新建成的休闲观光广场，该广场和定鼎门遗址博物馆、正在规划建设的天街和南侧的沿河公园带形成一体，未来将成为隋唐洛阳城国家历史文化公园的重要组成部分。

定鼎门广场所在地，是隋炀帝当年接待来使和处理互市贸易事务的四方馆遗址。整个广场建筑风貌凸显隋唐风，广场铺装以青石为主，两侧种植银杏、香樟等高大乔木，所有建筑高度不超过9米，以更好地衬托定鼎门恢宏的气势。

洛龙区相关负责人介绍，按照规划，定鼎门广场将在今年牡丹文化节后启动二期工程建设。二期工程主要在广场东西两侧建设仿古建筑，完善文化服务和旅游功能，营造更浓郁的文化氛围。同时，在二期工程中定鼎门广场南侧靠近宜人路的地方，还将设置地面和地下停车场，减小对沿线车辆通行的影响。（洛阳晚报记者 郭飞飞 特约通讯员 苟华云）