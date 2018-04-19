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新建和改造文体广场、农家书屋、家风馆等 偃师西口孜村村民文化娱乐生活日益丰富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 09:10

　　“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”4月18日，在偃师市府店镇西口孜村抗日保卫战纪念馆，10余名来自偃师市农业局的党员干部参观完后，在这里一起重温入党誓词。

　　西口孜村是著名的革命老区。1944年，由皮定均、徐子荣领导的八路军豫西抗日先遣独立支队，在这里打了一场气壮山河的西口孜抗日保卫战。为了弘扬伟大的抗战精神和爱国主义精神，西口孜抗日保卫战纪念馆于2013年5月开放，成为洛阳市革命老区爱国主义教育基地。

　　纪念馆的参观登记簿上显示，这里几乎每天都有参观者：洛阳师范学院20人、寇店镇政府43人、府店二中师生53人……

　　“纪念馆的建立，弘扬了革命传统精神，宣传了英雄事迹，使老区村基层组织建设进一步加强，干部群众创业激情不断迸发。”西口孜村党支部书记杨洪均说。

　　昨日上午，在西口孜村村北的文体广场上，乒乓球台前围观了不少村民。69岁的村民薛长亮退休前是体育教师，他的球技引来四周一片掌声。

　　“薛老师，你这身体还是这么棒！”村民们赞叹道。

　　“还不是村里添了这些健身器材，我这老胳膊老腿了，没事也能来锻炼锻炼。”薛长亮高兴地说。

　　依托爱国主义教育基地，去年以来，西口孜村投入100多万元，陆续新建和改造了文体广场、农家书屋、家风馆等，购置了体育健身器材，群众的文化娱乐生活日益丰富。

　　西口孜村地处山区，从村南到村北，要翻过两个山坡。虽然早有村北的文体广场，但一些老人行动不便，未能享受到村集体的这一“福利”。

　　去年年底，南广场建成投用，让村南的村民乐开了花。

　　“砰砰砰……”红蓝黄相间的塑胶篮球场上，孩子们欢快的笑声和篮球弹地的声响交织在一起，在山间回荡。

　　“以前我们都是去邻村的篮球场玩，现在变成了邻村的小伙伴来我们村玩。都羡慕俺村的场地好，人多的时候还排不上队呢。”村民王亚蒙说。

　　利用广场北靠坡岭的优势，西口孜村村委会还在山坡一侧的墙面上，设置了党的十九大精神宣传栏、脱贫攻坚政策宣传栏等，不时引来村民驻足观看。

　　在西口孜村文体广场，家风馆已基本建成。这里展示了西口孜村评选出的“五好家庭”“好媳妇”“好孩子”的事迹，以此传播正能量，促进人人都来注重家风建设、传承优良家风。

　　在杨洪均的工作笔记首页，是2018年村委会工作计划：

　　把环境整治作为重中之重，申报“洛阳市文明村”；

　　种植药材、蔬菜等经济作物，提高土地利用率，增加村民收入；

　　修建60米桥梁一座，解决村南学生雨季出行问题；

　　再建2个文化活动室，丰富村民文化生活；

　　…………

　　“我们要发扬老区革命精神，不忘初心、牢记使命，大力推进乡村振兴战略，改善村民居住环境，提高人民生活质量，让人民群众有更多获得感。”杨洪均说。（洛阳日报记者 李迎博）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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