定鼎门遗址博物馆南侧新增一个地标性文化生态广场

昨日，定鼎门遗址博物馆南侧，绿草成片，绿树成荫，移步换景——这里便是洛龙区新建成的地标性文化功能和生态功能兼具的定鼎门广场。

昨日，定鼎门遗址博物馆南侧，绿草成片，绿树成荫，移步换景——这里便是洛龙区新建成的地标性文化功能和生态功能兼具的定鼎门广场。

定鼎门广场占地4.67万平方米，整体景观设计为生态休闲观光场地。该广场和定鼎门遗址博物馆、正在规划建设的天街和南侧的沿河公园带形成一体，未来将成为隋唐洛阳城国家历史文化公园的重要组成部分。

文化浓处处体现隋唐风

定鼎门广场所在地，是隋炀帝当年接待来使和处理互市贸易事务的四方馆遗址。

整个广场建筑风貌凸显隋唐风，广场铺装以青石为主，两侧种植银杏、香樟等高大乔木，所有建筑高度不超过9米，更好地衬托定鼎门恢宏的气势。广场两侧，26根大型中式景观灯柱十分显眼，处处体现隋唐风。

在广场正中间，矗立着一座被命名为“洛阳鼎”的大型青铜鼎，成为隋唐洛阳城国家历史文化公园轴线上的重要节点。

洛龙区相关负责人介绍，按照规划，定鼎门广场将在今年牡丹文化节后启动二期工程建设。二期工程主要在广场东西两侧建设仿古建筑，形成厚重的历史氛围。这些建筑将主要用于小型展览馆、民间博物馆、旅游服务中心、非物质文化遗产展示、文创产品开发等，完善文化服务和旅游功能，提升广场的文化底蕴。

生态佳“四季常绿、三季有花”

良好的生态景观，是定鼎门广场的又一个亮点。

昨日，记者在现场看到，72棵银杏、94棵香樟、20棵雪松组成了贯穿广场的带状景观轴线，广场两侧已形成“大树+带状道路”形式的林荫广场。

洛龙区相关负责人表示，按照“四季常绿、三季有花”的要求，定鼎门广场主轴线两侧以半开敞的带状景观为骨架，搭配桂花、红叶石楠球等常绿小型乔木。

同时，广场设计遵循“惠民、利民、便民”的原则设有多处林下空间，林荫广场在靠近建筑一侧留足人流集散通道和消防通道，林下设休息座凳，局部形成小开敞空间，吸引人们停留，轻松享受安逸的休闲时光。

此外，该广场还是一处“海绵广场”，可以有效控制雨水径流，最大限度减小建设行为对原有自然水文特征和水生态环境的破坏，保证地块的生态持续性。

洛龙区相关负责人介绍，在二期工程中，定鼎门广场南侧靠近宜人路的地方，还将设置地面和地下停车场，减小对沿线车辆通行影响。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 刘飞虎）