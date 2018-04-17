4月24日牡丹花情预报：鸡冠洞高山牡丹园渐次开放

国际牡丹园晚开品种盛花期，其它牡丹园晚开品种开放，鸡冠洞高山牡丹园渐次开放。牡丹园内芍药陆续开放。

国际牡丹园晚开品种盛花期，其它牡丹园晚开品种开放，鸡冠洞高山牡丹园渐次开放。牡丹园内芍药陆续开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国际牡丹园：约有100个品种10万株牡丹开放。其中，海黄、花王、新国色、宣阳门、白王狮子等品种盛开；金岛、金阁、中国龙、黑海盗、花园珍宝、黑道格拉斯等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

王城公园：约有100个品种2万株牡丹开放。品种有金阁、金岛、名望、海黄等。高山栽培牡丹移入园内。主要赏花点：甘棠洲、王城春早、傲梅渲春。桥北花展房有精品盆栽牡丹展出。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。

国家牡丹园：约有200个品种6万株牡丹开放。品种有海黄、寿紫、金阁、花王、黑海盗、岛大臣、白王狮子等。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹开放。

隋唐城遗址植物园：约有80个品种1.7万株牡丹开放。品种有金岛、豆绿、迟兰、白妙等。千余盆精品牡丹移入园内。主要赏花点：科技园、百花园和九色园。

中国国花园：约有30个品种1.2万株牡丹开放。品种有豆绿、海黄、金阁、银粉金鳞等。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国色广场等。

神州牡丹园：约有134个品种4.1万株牡丹开放。品种有豆绿、黑豹、海黄、黄冠、金郅、白王狮子等。主要赏花点：国花坛、千年花韵·天王台、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情如下：

洛阳农博园：园内海黄、豆绿、绿幕隐玉等晚开品种约1900株牡丹开放。

郁金香牡丹园：园内海黄、莲鹤、五大洲等晚开品种约3000株牡丹开放。各色系郁金香成片盛开。

第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月23日