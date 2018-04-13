4月20日牡丹花情预报：鸡冠洞高山牡丹园渐次开放

国际牡丹园处于盛花期，其他牡丹观赏园晚开品种进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园渐次开放。

徐文波 摄

徐文波 摄

国际牡丹园处于盛花期，其他牡丹观赏园晚开品种进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园渐次开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国际牡丹园：全园盛花期。园内约有400个品种25万株牡丹开放。其中，圣代、芳纪、新日月、老君紫等品种盛开；连鹤、花王、海黄、中国龙、黑海盗、白王狮子等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

王城公园：晚开品种盛花期。园内约有300个品种6万株牡丹开放。其中，金阁、金岛、麟凤、名望、海黄、天衣等品种盛开。高山栽培牡丹陆续移植入园。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和傲梅渲春。桥北展厅有精品盆栽牡丹展出。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。园内芍药连片开放。

国家牡丹园：晚开品种盛花期。园内约有420个品种14.6万株牡丹开放。其中，海黄、寿紫、麟风、花王、岛大臣、新七福神等品种盛开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

中国国花园：晚开品种盛花期。园内约有160个品种5.3万株牡丹开放。其中，金阁、海黄、岛藤、白神、花王、豆绿、黑沙堡等品种盛开。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国色广场等。园内芍药连片开放。

隋唐城遗址植物园：晚开品种盛花期。园内约有300个品种6万株牡丹开放。其中，海黄、豆绿、宣阳门、八千代椿等品种盛开。主要赏花点：科技园、百花园和九色园。园内芍药连片开放。

神州牡丹园：晚开品种盛花期。园内约有360个品种9.6万株牡丹开放。其中，春柳、黄冠、黑豹、海黄、金阁等品种盛开。主要赏花点：国花坛、千年花韵·天王台、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情如下：

洛阳农博园：晚开品种盛花期。园内有海黄、春柳、首案红、气壮山河等约39个品种1.3万株牡丹开放。

天香牡丹园：晚开品种盛花期。园内有海黄、莲鹤、皇冠、岛大臣等约60个品种6000株牡丹开放。

郁金香牡丹园：晚开品种盛花期。园内有海黄、莲鹤、五大洲、岛大臣等约55个品种5.4万株牡丹开放。各色系郁金香成片盛开。

西苑公园：园内有海黄、豆绿、金阁等晚开品种约600株牡丹开放。

牡丹公园：园内有海黄、银粉金鳞等晚开品种约100株牡丹开放。

第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月19日