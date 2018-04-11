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4月18日花情预报：近郊牡丹园中开晚开品种进入盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-17 17:15

　　市中心牡丹观赏园晚开品种处于盛花期，近郊牡丹园中开晚开品种进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种连片开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　国际牡丹园：全园盛花期。园内约有400个品种25万株牡丹开放。其中，圣代、芳纪、新日月、老君紫等品种盛开；连鹤、花王、白王狮子等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

　　国家牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有420个品种14.8万株牡丹开放。其中，花王、麟风、首案红、红楼春梦等品种盛开；海黄、黑龙锦、白王狮子等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　王城公园：晚开品种盛花期。园内约有360个品种6.5万株牡丹开放。其中，花王、初乌、海黄、首案红等品种盛开；金阁、盛丹炉、白王狮子等品种初开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和傲梅渲春。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。

　　中国国花园：晚开品种盛花期。园内约有240个品种7万株牡丹开放。其中，白妙、胡红、白王狮子等品种盛开；名望、金阁、皇嘉门等品种初开。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国花台等。园内芍药连片开放。

　　隋唐城遗址植物园：晚开品种盛花期。园内约有350个品种6.5万株牡丹开放。其中，海黄、莲鹤、银粉金鳞等品种盛开；麟凤、金岛、绿香球等品种初开。主要赏花点：科技园、百花园和特色园。园内芍药连片开放。

　　神州牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有396个品种10.2万株牡丹开放。其中，旭港、黄冠、绿幕隐玉等品种盛开；海黄、黑豹、初乌等品种初开。主要赏花点：国花坛、千年花韵·天王台、新品种展示区和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　洛阳农博园：中开晚开品种盛花期。园内约有63个品种2.7万株牡丹开放。其中，岛锦、墨润绝伦等品种盛开；春柳、绿香球等品种初开。

　　天香牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有85个品种1.2万株牡丹开放。其中海黄、胡红、日月锦、红霞争辉等品种开放。

　　郁金香牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有50个品种4.5万株牡丹开放。其中，胡红、芳纪、紫蓝魁等品种盛开；初乌、魏紫、花王、岛大臣等品种初开。各色系郁金香成片盛开。

　　牡丹公园：晚开品种盛花期。园内有16个品种约1000株牡丹开放。其中，海黄、花王、明石泻等品种盛开。

　　西苑公园：晚开品种盛花期。园内有13个品种约1000株牡丹开放。其中，海黄、豆绿等品种盛开。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月17日
[ 责任编辑：席倩倩]
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