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4月19日牡丹花情预报：国际牡丹园处于盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-18 16:55

徐文波 摄

徐文波 摄

　　国际牡丹园处于盛花期，其他牡丹观赏园晚开品种盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开、中开品种渐次开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　中国国花园：晚开品种盛花期。园内约有200个品种6.2万株牡丹开放。其中，金阁、海黄、圣代、八千代椿、白王狮子等品种盛开。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国色广场等。园内芍药连片开放。

　　隋唐城遗址植物园：晚开品种盛花期。园内约有320个品种6.3万株牡丹开放。其中，花王、皇冠、紫云殿、岛乃藤等品种盛开。主要赏花点：科技园、百花园和九色园。园内芍药连片开放。

　　王城公园：晚开品种盛花期。园内约有350个品种6.4万株牡丹开放。其中，金阁、金岛、麟凤、海黄等品种盛开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和傲梅渲春。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。园内芍药连片开放。

　　国际牡丹园：全园盛花期。园内约有400个品种25万株牡丹开放。其中，圣代、芳纪、岛大臣、新日月、老君紫等品种盛开；连鹤、花王、海黄、白王狮子等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

　　国家牡丹园：晚开品种盛花期。园内约有420个品种14.7万株牡丹开放。其中，海黄、花王、麟风、首案红、银粉金鳞等品种盛开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　神州牡丹园：晚开品种盛花期。园内约有395个品种9.8万株牡丹开放。其中，春柳、黄冠、黑豹、海黄等品种盛开。主要赏花点：国花坛、千年花韵·天王台、新品种展示区和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　天香牡丹园：晚开品种盛花期。园内有海黄、花王、皇冠、八千代椿等约70个品种8000株牡丹开放。

　　洛阳农博园：晚开品种盛花期。园内有海黄、春柳、首案红、墨润绝伦等约51个品种1.9万株牡丹开放。

　　郁金香牡丹园：晚开品种盛花期。园内有初乌、魏紫、花王、岛大臣等约50个品种4.5万株牡丹开放。各色系郁金香成片盛开。

　　西苑公园：园内有海黄、豆绿、金阁等晚开品种约800株牡丹开放。

　　牡丹公园：园内有海黄、银粉金鳞等晚开品种约500株牡丹开放。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月18日
[ 责任编辑：席倩倩]
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