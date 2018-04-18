4月21日牡丹花情预报：国际牡丹园处于盛花期

国际牡丹园处于盛花期，其他牡丹园晚开品种盛花期，鸡冠洞高山牡丹园渐次开放。

国际牡丹园处于盛花期，其他牡丹园晚开品种盛花期，鸡冠洞高山牡丹园渐次开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国际牡丹园：全园盛花期。园内约有400个品种25万株牡丹开放。其中，圣代、岛大臣、新日月、老君紫等品种盛开；连鹤、花王、海黄、中国龙、黑海盗、白王狮子等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

王城公园：园内约有290个品种5.8万株牡丹开放。品种有金阁、金岛、海黄、天衣等。高山栽培牡丹移植到园内。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和傲梅渲春。桥北花展房有精品盆栽牡丹展出。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。园内芍药连片开放。

国家牡丹园：园内约有410个品种14.5万株牡丹开放。品种有海黄、寿紫、麟风、花王、岛大臣、白王狮子等。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

中国国花园：园内约有140个品种4.8万株牡丹开放。品种有豆绿、镰田藤、白王狮子、八千代椿等。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国色广场等。园内芍药连片开放。

隋唐城遗址植物园：园内约有260个品种4万株牡丹开放。品种有海黄、迟蓝、五大洲、金星雪浪等。主要赏花点：科技园、百花园和九色园。园内芍药连片开放。

神州牡丹园：园内约有360个品种9.6万株牡丹开放。品种有花王、春柳、垂头蓝、黑妞、金阁等。主要赏花点：国花坛、千年花韵·天王台、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情如下：

天香牡丹园：园内海黄、莲鹤、皇冠、岛大臣等晚开品种约50个品种5000株牡丹开放。

洛阳农博园：园内海黄、豆绿、首案红、气壮山河等晚开品种约30个品种1万株牡丹开放。

郁金香牡丹园：园内海黄、莲鹤、五大洲等晚开品种约35个品种2.4万株牡丹开放。各色系郁金香成片盛开。

第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月20日