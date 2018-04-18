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4月22日牡丹花情预报：国际牡丹园晚开品种盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2018-04-21 16:16

　　4月22日牡丹花情预报，国际牡丹园晚开品种盛花期，其它牡丹园晚开品种开放，鸡冠洞高山牡丹园渐次开放。牡丹园内芍药陆续开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　国际牡丹园

　　约有380个品种20万株牡丹开放。其中，圣代、花王、岛大臣、新日月等品种盛开；连鹤、海黄、白王狮子等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

　　王城公园

　　约有280个品种5.7万株牡丹开放。品种有金阁、金岛、海黄、天衣等。高山栽培牡丹移入园内。主要赏花点：甘棠洲、王城春早、傲梅渲春。桥北花展房有精品盆栽牡丹展出。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。

　　国家牡丹园

　　约有360个品种12万株牡丹开放。品种有海黄、寿紫、金阁、花王、岛大臣、白王狮子等。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹开放。

　　中国国花园

　　约有120个品种3.6万株牡丹开放。品种有海黄、金阁、黑沙堡、银粉金鳞等。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国色广场等。

　　隋唐城遗址植物园

　　约有160个品种2万株牡丹开放。品种有海黄、金岛、豆绿、渡世白等。千余盆精品牡丹移入园内。主要赏花点：科技园、百花园和九色园。

　　神州牡丹园

　　约有280个品种8万株牡丹开放。品种有豆绿、黑豹、海黄、白王狮子等。主要赏花点：国花坛、千年花韵·天王台、新品种展示区和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　天香牡丹园

　　园内海黄、白妙、绿香球、首案红等晚开品种约30个品种3500株牡丹开放。

　　洛阳农博园

　　园内海黄、豆绿、绿幕隐玉等晚开品种约16个品种5500株牡丹开放。

　　郁金香牡丹园

　　园内海黄、莲鹤、五大洲等晚开品种约20个品种1万株牡丹开放。各色系郁金香成片盛开。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月21日
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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