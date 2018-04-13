洛阳一季度投资完成年度计划逾三成 开工率过半

昨日，记者从市发改委获悉，今年一季度，我市重点项目投资完成年度计划的33.6%，开工率达到52.5%，多项指标均高于计划，实现了一季度开门红、开门早、开门稳的目标。

昨日，记者从市发改委获悉，今年一季度，我市重点项目投资完成年度计划的33.6%，开工率达到52.5%，多项指标均高于计划，实现了一季度开门红、开门早、开门稳的目标。

在投资方面

今年全市共安排重点项目433个，总投资3322亿元，年度计划投资1030亿元。一季度累计完成投资346.1亿元，占年度计划投资的33.6%。

在开工方面

全年计划开工项目200个，一季度计划开工60个，实际开工105个，其中按计划开工60个，提前开工45个，开工率达到52.5%。

在竣工方面

全年计划竣工项目104个，一季度计划竣工3个，实际竣工7个，其中按计划竣工3个，提前竣工4个。

在“9643”合理有效投资行动计划实施方面，文化传承创新体系和现代产业体系已完成年度计划投资的40%以上；公共服务体系、现代开放体系、现代市场体系、生态环境建设体系、现代城镇体系等5个体系已完成年度计划投资的30%以上；现代基础设施体系、现代创新体系分别完成年度计划投资的24.37%和21.34%。

今年3月8日，我市通过组织重大项目集中开工活动，共开工187个重大项目，总投资563亿元，涉及产业发展、城市建设、基础设施、民生保障等领域项目，在全市迅速掀起项目建设热潮。

为抓好二季度这个项目建设施工的“黄金期”，下一步，自3月中旬到6月底，我市将在全市范围内持续开展重点项目建设“百日攻坚”推进活动，力争上半年233个在建项目完成投资60%以上，项目手续审批任务完成80%以上，同时筛选申报一批省重点项目，确保完成“时间过半、任务过半”的目标任务。（洛阳日报记者 陈曦）