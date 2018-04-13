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洛阳天气：今日谷雨 有雨水来助兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-20 08:07

　　这几天气温逐渐上升，昨天最高气温达到29℃，街头穿短袖、穿裙子的人还挺多。小记在微信朋友圈看到不少朋友晒吃雪糕的照片，蓦然觉得有一种初夏的味道。这样的天气还是让人挺舒服的，不过您不要太激动，今天老天就“变脸”。

　　今天谷雨，这是春季最后一个节气。谷雨之后，雨量增多，升温加快，浮萍开始生长，接着布谷鸟声声鸣叫，提醒农民朋友该播种谷子了。谷雨前后正值牡丹花开之际，牡丹花也被称为“谷雨花”，因此有“谷雨三朝看牡丹”之说。

　　现在正是槐花盛开时。在城市，槐树不是主要的绿化树种，因此人们很难寻觅它的踪影，而在农村，它总是成片生长。这几天，天气版QQ群里有人晒槐花的照片，说准备用槐花来做蒸菜。不少人称看到照片之后咽了咽口水，仿佛隔着屏幕就能闻到槐花的清香。

　　“门前一棵槐，财源滚滚来”，在农村，人们深信槐树能给家族带来好运，因此不少人家喜欢在门前或院里种槐树。文学爱好者王九云这样描写槐花：乳白的槐花花瓣，露出布满芳香的花蕊，沉甸甸地一顺儿弯下来，祥和而唯美。风乍起，雪涌动，远远望去，一棵棵槐树就像漂浮的白云……

　　槐花除了极具观赏性，还能做成各种各样的美食。比如最家常的蒸槐花，就是把槐花洗干净，撒上面粉拌均匀，然后上笼蒸一会儿，揭开锅，槐花的香气扑鼻而来，再在加盐后捣好的蒜泥里倒入醋、滴上几滴香油，浇到装盘的蒸槐花上搅拌即可。蒸槐花味道鲜美，既可当菜，又可当主食。

　　此外，槐花还有其他吃法，如槐花鸡蛋饺子、槐花水煎包、清炒槐花、煎槐花饼等。槐花虽好吃，但采摘起来比较麻烦，因为槐树一般较高，为了安全，您最好不要爬高采摘。

　　谷雨节气，不下雨的话似乎有些说不过去，好在老天还是给面子的。市气象台预计，今天阴天转中雨，局地大雨，东南风3级左右，气温15℃到28℃；明天阴天转多云，东南风转偏东风3级左右，气温14℃到24℃。今天会下雨，道路湿滑，大家外出时一定要注意安全，以免滑倒摔伤。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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