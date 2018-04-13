国网洛阳供电公司发布履责报告：2017年电网规模、全社会用电量均居河南第二

今日，国网洛阳供电公司举办成立60年社会责任专题发布会，这也是该公司连续第3年举行社会责任发布活动。洛阳市政府、宣传部、发改委、国资委、安监局、文明办、市消协的相关领导和洛阳市人大代表、政协委员、社会企业代表以及社会媒体代表、专家学者、省电力公司外联部领导受邀出席。

发布会上，该公司以“电亮千年古都共享美好生活”为主题，发布了《国网洛阳供电公司服务经济社会发展60年(1958-2018)》、《服务国企“三供一业”之供电分离移交责任行动国网洛阳供电公司(2014-2018)》两本履责报告以及两项优秀社会责任根植项目成果，播放了该公司成立60年专题片《电耀河洛》和首部原创履责MV《履责电光》，集中讲述该公司60年来的发展历程和服务民生及地方经济社会发展，全面开展电力普遍服务，积极履行政治责任、社会责任、经济责任的意愿、行动和绩效。

《服务经济社会发展60年(1958-2018)》报告书向社会各界公开发布洛阳供电公司服务洛阳经济社会发展的服务措施和战略规划，采用“专题+主题+专题”的方式布局，分为60年专题、主体和展望三个部分。60年专题部分，主要讲述60年来电力服务洛阳经济发展的情况和电力自身的发展变化。分为“初心不忘，同行奔小康”、“春华秋实，相伴谱华章”、“砥砺奋进，携手创辉煌”3个专题。介绍洛阳电力事业从站起来，到富起来，再到强起来的奋斗过程，从4个方面介绍洛阳变电站一次系统设备、清洁能源、电能表的发展变化和农网改造升级情况。主体部分通过“电亮经济、电亮文明、电亮生态、电亮城镇”4个篇章，分别介绍该公司服务自贸区、自创区等国家战略，助力洛阳“565”现代产业体系发展，助力地铁1、2号线等重大工程建设；积极参与精准扶贫，打造“电力雷锋爱心书屋”公益项目；全力做好清洁能源并网工作，推行电能替代，支持电动汽车发展，建设绿色电网；坚持安全生产，为城乡发展提供可靠电力保障，持续拓宽服务渠道，升级服务内容，开展真诚沟通，服务百姓生活等履责实践内容。展望部分表明了该公司今后坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时代发展理念，全面服务洛阳地方经济社会发展的决心，将不忘初心、砥砺奋进。

《服务国企“三供一业”之供电分离移交责任行动国网洛阳供电公司(2014-2018)》报告书从民生之问、移交现状、责任行动、社会评价和继续前行五个方面，对“三供一业”供电分离移交工作的背景、举措、成效、外部反馈和未来计划进行展示，并提炼出“洛阳模式”。民生之问部分从“为什么要进行‘三供一业’分离移交工作”讲起，介绍了该项工作的政治意义、经济效益和社会意义，也表明供电企业参与“三供一业”分离移交工作既是政治责任，也是社会责任。移交现状部分讲述了供电分离移交工作涉及到的众多利益相关方以及各方诉求，明确了工作的难点和工作方向。责任行动部分重点介绍“三供一业”供电分离移交工作的“洛阳模式”，为全国开展“三供一业”分离移交工作提供了借鉴和可参考的方案。社会评价部分展现了社会各界对“三供一业”供电分离移交工作的积极回应。继续前行部分介绍了该公司积极交流分享，推广工作经验的情况，表明该公司愿与各方一道，将“三供一业”分离移交工作做得更好，更好地服务于民生。

两份报告书的发布，全面阐述了洛阳供电公司整合系统资源、发挥集团优势，全面对接洛阳市委、市政府工作部署，实施社会责任和民生工程的重点举措和责任承诺；有效增强了企业运营透明度，主动回应社会各界的关注和期望，及时向社会报告60年来供电公司履责实践和行动绩效；进一步表达了该公司恪守“洛阳供电为洛阳、以洛阳发展为己任”理念，积极履行“人民电业为人民”宗旨，在服务全市“四高一强一率先”新征程中“争先进、站排头、做标杆”的决心和勇气。也充分体现了该公司争做“责任表率央企”的主动意识和自觉行为，为洛阳各行业创新社会沟通方式，争取社会价值认同作出了积极探索。

2017年，洛阳供电公司积极服务洛阳“9+2”工作布局，加快推进全市各级电网协调发展，构建以市区为核心、辐射各县的220千伏骨干网架，实现9县(市)220千伏变电站全覆盖，电网规模、全社会用电量均居河南省第二名。深入实施电能替代，促进风电、光伏等清洁能源规模化发展。2017年底，全市新能源总装机容量达1064兆瓦，全年实现替代电量15.5亿千瓦时，有效助力节能减排和大气污染防治。积极投身社会公益事业，在全市建设爱心书屋20余座。加快电网助推脱贫，实现全市669个贫困村“户户通电率”“自然村通动力电率”100%，为低保、五保户减免电量1688.5万千瓦时、减免电费945.56万元，惠及168.85万人次。累计完成15家央企、8家省属企业共6.4万户“三供一业”供电分离移交，形成了全省推广的“洛阳模式”、“洛阳标准”。用“互联网+”思维革新传统服务模式，累计完成2.2万户“多表合一”采集建设。全面落实业扩报装“放管服”，实现重大项目平均接电时间缩短1.5天。主动开展大用户直购电服务，2017年完成41.31亿千瓦时电量直接交易，为企业降低用电成本。圆满完成牡丹文化节等129项重大保电任务，有力保障了全市人民的电力安全可靠供应。(贾佳 韩善起)