19日下午，世界古都论坛媒体见面会在洛阳举行。国际博协副主席、中国博协副理事长兼秘书长安来顺，中国古都学会会长萧正洪，河南省文物局局长田凯，洛阳市副市长魏险峰等参加媒体见面会。

参加世界古都论坛的嘉宾陆续抵洛

洛阳网讯 19日下午，世界古都论坛媒体见面会在洛阳举行。国际博协副主席、中国博协副理事长兼秘书长安来顺，中国古都学会会长萧正洪，河南省文物局局长田凯，洛阳市副市长魏险峰等参加媒体见面会。世界古都论坛将于明日开幕，共持续两天。本次论坛由中国博物馆协会、中国古都学会、河南省文物局、洛阳市人民政府主办，是第36届中国洛阳牡丹文化节主体活动。

嘉宾签到台

其间，国内外专家将围绕“古老的文明，崭新的故事”主题进行交流，围绕“古都文化遗产的保护利用与国际合作”和“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”两个分论题，分析文化遗产的现状、特点，研讨文化遗产保护利用新趋势和新方向，为文化遗产保护发展提供创新对策和支持。

图为英国莱斯特大学副教授珍妮特·马斯汀前来参加世界古都论坛

本次论坛邀请的嘉宾有来自孟加拉、柬埔寨、加拿大、丹麦、埃及、德国、意大利、日本、韩国、卢森堡、马来西亚、蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、秘鲁、新加坡、斯洛文尼亚、英国、美国、乌兹别克斯坦、越南、中国香港等20多个国家和地区的专家学者；有国际博物馆协会、欧洲遗产委员会、中国博物馆协会、中国古都学会等国际国内相关组织的官员；有国家文物局、河南省文化厅、河南省文物局等部门的领导；有中国八大古都城市的北京、西安、南京、开封、杭州、安阳、郑州均派代表参加论坛；还有中国社会科学院、故宫博物院、北京大学等科研机构、高校、学术团体的专家学者。

图为英国莱斯特大学副教授珍妮特·马斯汀前来参加世界古都论坛

洛阳拥有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、丝绸之路经济带主要节点城市。现有龙门石窟、汉函谷关等世界文化遗产3项6处，夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城遗址举世罕见。

党的十九大报告指出，要坚定文化自信，推进社会主义文化繁荣兴盛，加强文物保护利用和文化遗产保护传承。2016年河南省第十次党代会也明确提出要加快构筑全国重要的文化高地，并赋予洛阳建设国际文化旅游名城等战略定位。

4月19日—21日，世界古都论坛在洛阳举行

世界古都论坛旨在搭建一个世界文明古国和著名古都之间常态化的文化合作交流平台，把来自世界各地的文化遗产及博物馆领域的国际组织代表、专家学者、各级领导聚合在一起，共同围绕弘扬古都文化、博物馆创新发展等话题进行对话交流，向世界展示和谐包容的中华优秀传统文化，推动古都文化遗产保护利用等实际工作。

本次论坛日程安排包括论坛开幕式、大会发言、分论坛发言和论坛闭幕式等环节。20日上午的世界古都论坛开幕式上，洛阳市政府将与欧洲遗产委员会、中国博物馆协会和中国古都学会分别签署战略合作框架协议；开幕式后与会的一些重要嘉宾将进行论坛主旨发言。20日下午和21日上午，将分别进行两个分论坛交流。21日下午，将举行论坛闭幕式，闭幕式上将发布世界古都论坛《洛阳宣言》。(见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图)