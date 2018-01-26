3月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.51%

3月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4866条。其中，投诉类帖子1977条，咨询类帖子2410条，建议类帖子479条；已回复的帖子4842条，回复率为99.51%，比2月上升0.81个百分点。

3月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4866条。其中，投诉类帖子1977条，咨询类帖子2410条，建议类帖子479条；已回复的帖子4842条，回复率为99.51%，比2月上升0.81个百分点。 3月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4866条。其中，投诉类帖子1977条，咨询类帖子2410条，建议类帖子479条；已回复的帖子4842条，回复率为99.51%，比2月上升0.81个百分点。 在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门49家，其中43家回复率为100%。 在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18家，其中17家回复率为100%。 在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位22家，其中20家回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月，“百姓呼声”频道抽查了2300条帖子。抽查结果显示，有13条帖子存在敷衍答复情况。其中，偃师市5条、市地税局3条、市住建委2条、洛宁县1条、涧西区1条、孟津县1条。(具体抽查情况可扫左下方二维码，关注“洛阳舆情”，点击菜单“办理通报”查看) 自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。 各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询相关单位的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳日报记者 郭宁康）