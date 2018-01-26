洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

3月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.51%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-17 09:08

　　3月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4866条。其中，投诉类帖子1977条，咨询类帖子2410条，建议类帖子479条；已回复的帖子4842条，回复率为99.51%，比2月上升0.81个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门49家，其中43家回复率为100%。

　　在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18家，其中17家回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位22家，其中20家回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月，“百姓呼声”频道抽查了2300条帖子。抽查结果显示，有13条帖子存在敷衍答复情况。其中，偃师市5条、市地税局3条、市住建委2条、洛宁县1条、涧西区1条、孟津县1条。(具体抽查情况可扫左下方二维码，关注“洛阳舆情”，点击菜单“办理通报”查看)

　　自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

　　各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询相关单位的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳日报记者 郭宁康）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]这几种穿法最伤害【乳房】，你还在做？！
  • ·[健康]"蛇缠腰"缠满一圈能要命?一般不会超过半圈
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
        天气越来越暖，到驾校学车的人渐渐多起来。学车的队伍里，不乏老年人的身影。今年央视春晚，蔡明和潘长江表...
  • ·三只兔子一台戏
  • ·洛阳八旬老太创作歌曲颂牡丹
  • ·边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 牛！河科大动物科技学院144班全班9名...
  • 安徽合肥轨道交通建设中用上“洛阳心...
  • 洛阳5胞胎白虎宝宝首次与游客见面
  • 去年洛阳市居民人均消费16918元 外出...
  • 想购置新能源汽车？先来了解一下市场行情
  • 免费入园 开心赏花
  • 洛阳全面从严整治交通乱象 实现骑警巡...
  • 洛阳打造博物馆之都，传承城市记忆
  • 洛阳中信重工：在机器人版图上“开疆...
  • 荣誉见证城市发展轨迹（纪念洛阳解放7...
    		•
    百姓呼声
    到了退休年龄养老保险未交够15年怎么办？
    涧西长安路4号街坊小区内路面积水谁来管
    精彩图片
    嵩县朱王岭村：岭上花...
    扮靓窗口 喜迎宾朋
    洛阳5胞胎白虎宝宝首次...
    洛阳中信重工：在机器...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605