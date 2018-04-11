大数据让生活充满智慧：孩子放学没带钥匙 家长可远程开门

社区里如果有独居老人一天没有出门，大数据系统就会发出预警；3D人脸识别技术可轻松分辨同卵双胞胎……在昨日举行的第二届洛阳大数据高峰论坛上，多个大数据项目精彩亮相。一起来看看大数据如何让我们的生活充满智慧。

社区里如果有独居老人一天没有出门，大数据系统就会发出预警；3D人脸识别技术可轻松分辨同卵双胞胎……在昨日举行的第二届洛阳大数据高峰论坛上，多个大数据项目精彩亮相。一起来看看大数据如何让我们的生活充满智慧。

现场：多个大数据项目落户洛阳

在昨日的论坛现场，8个大数据项目举行了揭牌仪式，有3D人脸识别技术实验室、数字时代文化普及与共享大数据研究中心等。

其中，3D人脸识别技术精确度极高，连同卵双胞胎都可以轻松分辨；文化普及与共享大数据研究中心是由洛阳师范学院、洛阳市文物考古研究院、数字时代文化发展有限公司等联合组建。目前河洛文化通俗读物数据库已搭建完成，数字化的图书数量在进一步增补中。未来将进行古籍文献数据库的建设及文物3D扫描数据资源库建设等工作。

身边：网购、点餐、求职，大数据无处不在

论坛嘉宾、中国科学院院士徐宗本说：“平时大家网购买了什么商品、搜索关键词有哪些、爱在哪些餐馆吃饭、在哪些网站发送了求职简历，在互联网时代这些行为都会被记录，当这些信息丰富到一定程度时就能产生巨大价值。”

举例来说，小明的妻子在淘宝上购物，网站通过小明妻子的点击记录就可以判断出其消费喜好，进行精准营销。小明所在的求职网站通过面试赴约率分析得出钱多活儿少的工作未必所有人都喜欢，关键还得离家近的结论。小明的信用卡还款记录、燃气费等生活缴费记录、网络借贷记录等可以勾勒出他的信用情况，金融机构可据此判断小明的信用度。税务工作者可以通过大数据检索小明的车辆登记、海外旅游、银行卡消费等信息从而初步确定小明是否偷税漏税。

看似庞杂无比的大数据是如何发挥作用的？徐宗本介绍，大数据必须经过采集、传输、存储、处理和分析、检索和挖掘等步骤才能应用。

数据是如何分析的呢？论坛嘉宾、奇虎360副总裁穆鸿举了一个这样的例子：在360浏览器搜索“窦靖童的爸爸的前妻的前夫”就会显示出李亚鹏的个人信息，这就是系统对语言处理分析的结果。同样，智能语音机器人是通过对语音的分析来实现与人类交流的。

未来：独居老人一天不出门，系统将会自动预警

现在，我们的生活已经被大数据深刻影响，未来，大数据还会给我们的生活带来哪些改变呢？日前，记者在河南易步信息技术有限公司体验了未来的大数据智慧社区。

业主入住后登录相应APP填写姓名、性别、手机号，提交照片等信息后，即可享受大数据带来的便利。进门时您点一下手机，门禁系统识别后就会自动开门。如果有客人拜访，通过业主发送的动态验证码即可进入小区大门；孩子放学了没带钥匙，业主即使不在家也可以通过手机APP远程遥控打开家门。开门数据都会被记录，后台屏幕上可以看到小区单日开门总次数、开门成功率、访客占比与业主占比、不同时间段开门次数折线图、开门手机品牌占比等信息。在后台点击实时监控就可以看到小区的各个角落，摄像头会自动捕捉画面中的人像信息。

物业人员可以通过系统设置相应预警，应对意外。比如独居老人一天都没有出门，小区物业就可以上门看看老人是生病了还是外出了；小区内突然聚集了很多人，系统就会提醒物业去看看，是发生了斗殴还是一群老人在听戏。

该物业系统与公安系统联网后，警方点击楼层立体图像，选择相应的门牌号，就可以了解住户家庭人口数量、性别、年龄等信息；被盗车辆一旦进入小区，系统就会自动报警，警方就可以及时采取行动。（洛阳晚报记者 郭飞飞 特约通讯员 苟华云 通讯员 刘强）