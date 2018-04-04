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专家学者齐聚洛阳 为洛阳大数据发展献计献策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-12 16:54

　　今日上午，第二届洛阳大数据高峰论坛在洛龙区举行。来自国内大数据行业的500位知名专家、学者、企业家齐聚一堂，针对“数据驱动，智造转型”这一主题，为洛阳大数据的发展问诊把脉，献计献策。

　　此次高峰论坛由洛阳市洛龙区人民政府、洛阳市工信委联合主办，旨在推动和加快洛阳大数据产业快速发展，推动工业信息化的深度融合，全面加快传统产业的转型升级，开启洛阳智造的新征程。

　　据介绍，为推动大数据、互联网+、云计算，助力经济社会的发展，转型升级，洛阳市政府积极谋划，把大数据产业作为“五强六新五特”现代产业体系五大主导产业的之一纳入“9+2”工作布局，确立了“打造中西部地区大数据产业基地”发展目标，集中力量在洛龙区规划建设了8.8平方公里的大数据产业园，目前产业园已入驻大数据相关企业180余家，园区基础设施不断完善，一批重点项目有序开展，大数据产业发展正迈入“快车道”。

中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本

　　在论坛活动中，中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本，清华大学语音和语言技术中心主任郑方，360集团副总裁穆鸿，中信重工副总经理、高级工程师郝兵等5位知名专家、教授、嘉宾，相继围绕“在人工智能浪潮下对大数据的在认识”、“大数据时代的无监督身份认证”、“大数据人工智能与应用实践”、“大数据及人工智能在互联网领域的应用实践”、“中信重工工业大数据实践与探索”等方面做了主旨演讲，为洛阳大数据产业发展把脉问诊，献计献策。

揭牌仪式

　　除了大数据行业“大咖”们的主旨演讲，在此次论坛活动中，还举行了“3D人脸识别技术实验室、中移在线数创空间、洛阳大数据产业联盟、北京嘉芸汇全国中小企业经营大数据分析实验室、中航工业虚拟现实产业联盟创新创业中心、洛阳大数据与深度智能应用研究中心、工业大数据智能大脑监测中心、洛阳师院·洛阳市文物考古研究院·数字时代文化普及与共享大数据研究中心”8个大数据项目的揭牌仪式；对“2018洛阳大数据产业园创新创业大赛获奖项目、团队”进行了颁奖；对“北京嘉芸汇财务大数据(洛阳)处理中心、深圳杨森自动化工业机器人、郑州科斗量子纳米科技有限公司、上海航数智能工业大数据智能大脑监测中心、北京众信佳新型呼叫中心行业垂直拓展及呼叫大数据应用项目、中浩德电商云仓产业园、景安大数据处理中心、易步1号智慧社区、河南移动窄带物联网应用示范园区、河南联通智慧停车大数据管理服务系统、中国电信云资源池”等11个重点项目进行了发布。

　　此次论坛还发布了《第二届洛阳大数据高峰论坛宣言》。

　　洛阳市副市长侯占国论坛开始前会见了出席论坛活动的专家教授，并在论坛上致辞。(记者 郭瑛 谢娜娜／文 徐文波／图 通讯员 苟华云 刘强)
[ 责任编辑：史戎戎]
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