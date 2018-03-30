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第二届洛阳大数据高峰论坛将于12日在洛龙区举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-04 16:01

　　数据驱动，智造转型。第二届洛阳大数据高峰论坛将于4月12日在洛龙区举行。

　　据介绍，此次论坛活动由洛龙区人民政府、洛阳市工信委主办，中移在线、西安交通大学中原大数据研究院、神州数码通用软件洛阳有限公司、炎黄科技园等单位协办。

　　在此次论坛活动中，中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本，清华大学语音和语言技术中心主任郑方，南京云创大数据科技股份有限公司总裁刘鹏等专家教授将围绕洛阳大数据建设发展及运用作主旨演讲。

　　届时，洛阳大数据产业园重点项目揭牌仪式、洛阳市大数据产业签约项目发布仪式、洛阳大数据创新创业大赛颁奖仪式、第二届洛阳大数据高峰论坛宣言等将在论坛活动中次第举行。 (记者 郭瑛 通讯员 苟华云)
[ 责任编辑：崔天运]
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