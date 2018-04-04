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第二届洛阳大数据高峰论坛将于明日在洛龙区举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-11 08:39

　　4月12日，以“数据驱动、智造转型”为主题的第二届洛阳大数据高峰论坛将在洛阳市洛龙区举办。

　　本届论坛由洛龙区政府、市工信委联合主办，中移在线、西安交通大学中原大数据研究院等协办。论坛将邀请中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本，清华大学语音和语言技术中心主任郑方，南京云创大数据科技股份有限公司总裁刘鹏等国内大数据领域专家学者，围绕洛阳大数据建设发展及运用作主旨演讲。

　　届时，国内外大数据产业领域企业代表、高校及科技园区主要负责人，以及洛阳市企业代表、洛阳大数据产业园企业代表等嘉宾将齐聚一堂，共谋洛阳市大数据产业发展。此外，论坛还将举行洛阳大数据产业园重点项目揭牌仪式、洛阳市大数据产业签约项目发布仪式、洛阳大数据创新创业大赛颁奖仪式等。

　　打造中西部地区大数据产业基地是洛阳市加快构建现代产业体系的重大专项之一。根据《洛阳大数据产业园区空间和产业规划》，洛阳市提出，力争到“十三五”末大数据产业规模达到200亿元。
[ 责任编辑：崔天运]
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