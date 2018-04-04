格力智能装备洛阳产业园区年内投产运行

“目前，我们已经成立了格力洛阳机器人有限公司，并与一些在洛企业共同开展智能制造相关项目。”今天上午，参加第二届洛阳大数据高峰论坛的格力智能装备技术研究院有限公司(下称格力智能装备)总经理段尧在接受媒体专访时透露，格力智能装备洛阳产业园区将于今年投入生产和运行。

“目前，我们已经成立了格力洛阳机器人有限公司，并与一些在洛企业共同开展智能制造相关项目。”今天上午，参加第二届洛阳大数据高峰论坛的格力智能装备技术研究院有限公司(下称格力智能装备)总经理段尧在接受媒体专访时透露，格力智能装备洛阳产业园区将于今年投入生产和运行。

格力智能装备是格力电器旗下的全资子公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能装备生产企业。据了解，格力智能装备将在洛阳机器人智能装备产业园内布局机器人、数控机床等智能装备产业化系列项目，进行数控机床、工业机器人、工业自动化的研发和生产等业务，参与洛阳及周边地区技术改造和智能装备产业升级项目。

段尧认为，大数据产业颇有前景，因此格力电器在大数据、人工智能、物联网、智能制造等新兴技术领域进行了大力发展和布局，并设立了大数据中心，物联网技术研究院、人工智能研究院、智能装备技术研究院等十个研发机构，在中央空调等设备也有了成功的应用案例，同时希望这些先进的技术能够服务更多的中原企业。

段尧透露，目前，格力智能装备前期通过租赁方式在洛阳高新区建立的临时产业园区进展顺利，将于今年投入生产和运行。后期，还将在洛阳建立正式的产业园区并有序开展各方面工作。(见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图)