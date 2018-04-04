洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

格力智能装备洛阳产业园区年内投产运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-12 17:23

　　“目前，我们已经成立了格力洛阳机器人有限公司，并与一些在洛企业共同开展智能制造相关项目。”今天上午，参加第二届洛阳大数据高峰论坛的格力智能装备技术研究院有限公司(下称格力智能装备)总经理段尧在接受媒体专访时透露，格力智能装备洛阳产业园区将于今年投入生产和运行。

　　格力智能装备是格力电器旗下的全资子公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能装备生产企业。据了解，格力智能装备将在洛阳机器人智能装备产业园内布局机器人、数控机床等智能装备产业化系列项目，进行数控机床、工业机器人、工业自动化的研发和生产等业务，参与洛阳及周边地区技术改造和智能装备产业升级项目。

　　段尧认为，大数据产业颇有前景，因此格力电器在大数据、人工智能、物联网、智能制造等新兴技术领域进行了大力发展和布局，并设立了大数据中心，物联网技术研究院、人工智能研究院、智能装备技术研究院等十个研发机构，在中央空调等设备也有了成功的应用案例，同时希望这些先进的技术能够服务更多的中原企业。

　　段尧透露，目前，格力智能装备前期通过租赁方式在洛阳高新区建立的临时产业园区进展顺利，将于今年投入生产和运行。后期，还将在洛阳建立正式的产业园区并有序开展各方面工作。(见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图)
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]喝一个月白开水能青春永驻？是不是谣言？
  • ·[健康]EV71疫苗—家长和接种医生应该了解的事儿
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
        对绝大多数人来说，旅行是一种享受型消费，但望着只出不进的钱包，会有一种从“兴冲冲”到“心慌慌”的落差...
  • ·旅居养老是潮流 变成主流却不易
  • ·出境游预订火热 老年人占相当比例
  • ·清明假期 来趟“缅怀之旅”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市城乡一体化示范区确定今年建设...
  • 洛邑古城将建影视基地
  • 洛阳元素“搬”上车 主题公交车来喽！
  • 2019年年底前，洛阳农村房屋将有不动...
  • 阔步迈向国际文化旅游名城——洛阳以...
  • 洛阳克隆牡丹首次与公众见面
  • 入园赏花免费 游人欣喜不已
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议 传...
  • 洛阳市一批第一书记和第一书记选派单...
  • 洛阳一醉酒男子医院上演“大闹天宫” ...
    		•
    百姓呼声
    空置房屋按什么标准交物业费？市发改委回复
    出入境证件自助办理设备近期将投入使用
    精彩图片
    洛阳克隆牡丹首次亮相 ...
    郑西高铁偃师段两侧的...
    洛阳元素“搬”上车 主...
    入园赏花免费 游人欣喜...
    精彩热帖

    国色天香

    一线工人心悦欢

    花香靓影

    国花园里看牡丹
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605