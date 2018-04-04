洛龙区区长张玉杰：力争今年引进亿元以上项目不少于30家

“截至目前，洛阳大数据产业园主要取得了两个方面的突破：一是高标准完成了大数据产业园的产业规划和概念性城市设计；二是入驻了一大批全国知名的大数据企业，目前入驻企业已经达到了180余家。”今天上午，出席第二届洛阳大数据高峰论坛的洛龙区区长张玉杰就洛阳大数据产业园区当前发展状况进行了介绍。

“截至目前，洛阳大数据产业园主要取得了两个方面的突破：一是高标准完成了大数据产业园的产业规划和概念性城市设计；二是入驻了一大批全国知名的大数据企业，目前入驻企业已经达到了180余家。”今天上午，出席第二届洛阳大数据高峰论坛的洛龙区区长张玉杰就洛阳大数据产业园区当前发展状况进行了介绍。2017年，园区产业规模达到了56亿元。

张玉杰表示，洛阳市委、市政府对洛阳大数据产业发展高度重视，下一步，洛龙区将按照市委、市政府的部署，重点做好以下三方面的工作：

第一，持续推进基础设施建设，重点抓好村庄拆迁、路网完善和园林绿化。经初步谋划，共涉及4个村庄和17个工程项目；

第二，进一步完善大数据产业园区的扶持政策，在人才引进、项目入驻、资金流入等方面制定更加优惠的扶持政策，增强园区吸引力；

第三，全力加强招商引资。目前，洛阳大数据产业园正和中移在线、京东、阿里巴巴、格力等全国知名的大数据企业进行对接和沟通。力争全年引进亿元以上项目不少于30家，到今年年底，力争产业规模突破100亿元，基本形成较为完整的大数据产业体系。(见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图)